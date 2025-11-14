ŠOK! Asmin otkrio da je koketirao sa Teodorom, ona promenila sve boje, a onda je Dača progovorio o njenim emocijama prema Filipu: TO TRAJE... (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip na kojem Asmin Durdžić i Teodora Delić razgovaraju o Filipu Đukiću, te Teodora govori kako nju Filip gleda sve vreme.

- To je bilo kada sam ja rekao da postoji nešto između Filipa i Teodore, a ona je govorila da to nije istina, pa mi se pravdala,a kada sam ja rekao da neko gleda ona je pitala "Ko, Filip?" tu je sve rekla - rekao je Asmin.

- Ja sam se iznervirala, moram da kažem da se posle dve godine raspada sve kao zbog Filipa, a onda je Asmin mazi a oni kažu trtična kost. Asmin je u pravu za svem, kada je rekao da je ku*va u duši, to nam je i pokazao. Moram da kažem da Bebica ne fejkuje povraćanje, on je takav tokom stresa, znamo svi da da on zna da je kraj, ali on i dalje traži dobro. Ako se Teodora vrati Bebici ona je bolesnija, a to je moguće. Filip neće da uđe u vezu sa njom dok je ne upozna, on gleda sebe u toj situaciji, i to je pametno. - rekla je MAtora.

- Ja moram da kažem da smo se Teodora i ja gledali prvih četiri nedelja,i koketirali smo - rekao je Asmin.

- To je istina, ja sam prvo videla dodire po gu*i - rekla je Sofija.

- Videlo se da je Teodora odlepila za Asminom i Anđelom, to je napolju prištalo - rekla je Anita.

- On je mene uvredio,i nije me zanimalo, moram da kažem da sam joj ja slao preko Dače čokoladice, ali nije me radila, pa se ona prešaltala na Filipa - dodao je Asmin.

- Mene Asmin nikada nije zanimao, to je sujeta - dodala je Teodora.

- Ovo je sve njihova gluma - dodao je Asmin.

- Kako je moguće da svi govre da se Teodori sviđa Filip, a sada Asmin ovde priča ovo - upitao je Anđelo.

- Ja sam rekao da će Filip naje*ati - dodao je Asmin.

- Bebica je sebe tešio da mu je devojka koketa, ja sam govorio da Filip nije problem, nego ASmin, a Bebica je rekao da su prijatelji - dodao je Mića.

- Ovde se priča da se Teodori svideo Asmin, ja moram da kažem. Meni je Teodora početkom oktobra rekla da joj se sviđa Filip Đukić, ja to nisam mogao da kažem Bebici - rekao je Dača.

- Zato si go*narko, pomagao zatadak za veridbu, a ovamo znao istinu. - dodao je BEbica.

- Anđela ne zanima Teodora, ali ona je htela da bude sa njim, nabacivala mu se, to se pričalo sve. Moram da kažem da je snimak gde oni igraju, a Bebica gleda ispod naočara, ali ona bi bila sa svakim sem sa Bebicom - rekla je Anita.

- Ja nemam potrebu da se branim, moja dela pokazuju sve, a vi kako hoćete - dodala je Teodora.

Autor: N.B.