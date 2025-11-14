AKTUELNO

ANELI NA STUBU SRAMA: Asmin otkrio kakav je teror trpeo od nje, Janjuš dao savet njoj i Luki: NEMOJTE ŽIVETI ZAJEDNO, BOLJE... (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip na kojem Aneli Ahmić roni suze zbog ponašanja Luke Vujovića.

- I meni se ovo dešavalo i gore od toga. Napadala me je bez razloga, vređala me je, ona sama sebe izludi kada popije tri čaše vina, kako da je neko kolje,a ona pokaže tada svoje pravo lice - rekao je Asmin.

- Aneli je totalno hladna prema Luki, on je dobar momak, on sve radi za nju,pere, čisti, slaže, a ona ništa - rekla je Milosava.

- Aneli je Luku urnisala psihičlki, on je otišao u aut zbog nje. Bio je on sjajan, ja sam pokušala da pričam sa njim ali ne ide - rekla je Anita.

- Meni iskreno nije žao nikoga, meni je mene žao. Luka je rekao da su uspeli da srede sve, a sada se videlo da nisu. Oni će napolju menjati stanove ako budu živeli zajedno, jer će im policija stalno dolaziti zbog komšija. Njoj niko ne odgovara, ona svima nađe manu. - rekao je Janjuš.

