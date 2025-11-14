RAT OKO JANJUŠA: Kačavenda i Jakšićka sasule jedna drugoj sve u lice, pljušte uvrede, Miljana i Vanja ubeđene u jedno (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip na kojem Milena Kačvenda komunicira sa Dačom Virijevićem o Aleksandri Jakšić.,

- Ovo je istina, ja sam prišla Janjušu i sela kraj njega. Ja kada bih htela da se bavim svojim odnosom, nisam, ples je meni bio sve. - rekla je Jakšićka.

- Mene ovde niko ne može da priča priču, ja sve vidim i sve znam. - rejkla je Milena.

- Ja sam imao visoko mišljenje o Aleksandri - rekao je Asmin.

- Ma beži bre fu*so, MIladin ti je jabao mamu, jurila Janjuša. Mene ti ne zanimaš, ali preko mene neće kadar - rekla je Milena.

- Ja sam d*olja, ali tebe neću uvrediti - govorila je Aleksandra.

- Ma beži smećarko,. ona se kači na nas- rekla je Milena.

- Ti treba da kažeš da tio se sviđa da imate priču, i to je to - rekla je Aleksandra.

- Ja to ne radim, nisam dete od opet godina, ti koja si menjala priče i kombinacije ovde, a mene predstavljaš kao ku*vu, a šta je ona - rekla je MIlena.

- Moram da kažem da se Janjušu sviđa Sofija, ne Milena, ne Aleksandrfa - rekao je Dača.

- Mene ne interesuje Janjuš, a znam da ne ingerecujem ni ja njega - rekla je Sofija.

- On ne voli babe, to je jasno. Ali moram da kažemn da sam ja mislila da je to sprdnja - rekla je MIlena.

- MEni je ovo smešno, tu nema situacija, ali vidi se da je Kačavenda zaljubljena. On nikome nije davao lažnu nadu, ali on pojedinicima vraća za sedmicu i sukobe - rekla je Miljana.

- Ja se ne svetim nikome - rekao je Janjuš.

- Jesi se zaljubio u Kačavendu - upitala je MIljana.

- JA moram da kažem da su emocije obostarne, i da ih ima MIlena i Janjuš - rekla je Vanja.

Autor: N.B.