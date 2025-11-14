SRAMNO PONAŠANJE: Teodora blati Bebicu nakon što je video kako je Asmin mazi po butini, Maja šokirana njenim postucima, Filip preko toga ne prelazi (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip na kojem Asmin Durdžić mazio Teodoru Delić po butini, Bebica je zaplakao,.

- Ja ne mogu ovo - rekao je Bebica.

- Moram da kažem da nisam video to, ali šta reći - dodao je Filip.

- Za sedam dana je napravila nešto što niko ne zna šta je, ovo nije Teodora koju ja ne poznajem. Meni je neverovatno da Taodora legne sa nekim u krevet, da dozvoli da je neko vata. - rekao je Bebica.

- Ovo izgleda ružno, ali meni je ovo bezazleno, meni je ovo sprdnja -rekla je Teodora.

- Ma ajde molim te, ona o Filipu ima najgore moguće mišljenje, pljuje ga, ubeđena je da je*e ova aljkavuše - rekao je Nenad.

- Znala sam da ćeš biti takav kada budeš siguran - rekla je Teodora.

- Ovo nije Teodora, možda i jeste, ali sa mnom nije bila takva - rekao je Bebica.

- Ti si meni rekao da ne doživljavaš Asmina, pogotovo kada smo igrali, a sada ovo radiš da bi me oblatio - rekala je Teodora.

- Čim si shvatio da je kraj i čim sam ja rekla da je kraj, ti si krenuo da bacaš ljagu na mene - dodala je Teodora.

- Ovde ljudima treba dati alkohol da pokažu pravo lice, šta je ovo, ovaj je mazi, a kao sviđa joj se Filip, odakle Asmin u celoj ovoj priči. - rekla je Maja.

- Nema devojke koju Asmin nije pikirao, on je u svakoj priči - dodala je Miljana.

- Moj drug Filip šokiran, Fića pomagalo ne zna šta da kaže - rekla je Maja.

- ASmin kaže da igra igru da bi video da li Teodora ima simpatije prema Filipu, a onda dođe utorak i krene da je mazi, ali ni to nije bitno, Teodora prekine odnos sa Bebicom zbog Filipa pa se vata sa ASminom - rekla je Matora.

- Ja sam Asmina gledala kao sprdnju, ja se od ovog trenutka ograđujem od Asmina da ne bi bilo ovako priča - rekla je Teodora.

- Ja molim za minut tišine, ja se javno izvinjavam Maji, a drugo, mene boli ku*ac za Bebicu i Teodoru, Teodora nije moj tip devojke, previše je mrtva za moj ukus, a i Filip kada se napije radi neke stvari nesvesno,tako sam i ja radio pijan nesvesno - rekao je Asmin.

- Koji si ti folirant - dodala je Kačavenda.

- Ja to ne bih dao Svojoj devojci nikada, polomio bih i nju i njega - rekao je Asmin.

- Teodora je slobodna, meni treba vremena, ja želim da upoznam devojku da bih ušao u vezu sa njom, ali da se meni desi ovako nešto ja bih raskinuo odmah, ali ona je slobodna i ja ne vidim ništa ozbiljno tu - rekao je Filip.

Autor: N.B.