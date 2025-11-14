AKTUELNO

Domaći

NEOČEKIVANO: Dušica priznala Anđelu svoja osećanja, on otkrio na koju cimerku je bacio oko (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip u kojem Dušica Đokić govori Mileni Kačavendi da joj se sviđa Anđelo Ranković, voditeljka je dala reč Anđelu:

- Znam da joj se dopadam i kao osoba i ovako kao lik, pogotovo posle nominacija. Vanja i Milena su mi rekle to, ali nisam čuo što ona misli da nema šanse kod tebe - rekao je Anđelo.

- Smatram da zbog oka, spuštenog kapka - rekla je Dušica.

- Smatram da to ne treba da joj predstavlja problem ni što se tiče mene, niti bilo koga drugog, ona ima gomilu svojih kvaliteta, što bi se opterećivala time. Ona je lepa i zgodna devojka -rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- On se mene sviđa od kako sam mu pružila ruku, meni je ovo prvi put u životu da treba da napravim prvi korak, ja sam imala predugu vezu, ja bih pustila sve, ne bih to pokazala, a prvi je za to je zano Nerio pre mesec i nešto. - rekla je Dušica.

- Ja moram da kažem da onda kada smo mi bili u toj nekoj priči, ona nije htela jer ne voli da se pokazuje u javnosti. Ona je rekla da bi mogla biti sa mnom do kraja rijalitija- rekao je Viktor.

- Ona je meni govorila da joj se sviđa Anđelo i objasnila mi je to na zanimljiv način, preko tetovaže - rekao je Nerio.

- Meni je priča sa Viktorom prijala, ali to je bilo to - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da kažem da je meni jasno da je ova spodoba dobila vetar u leđa od Kačavende da mene kanali. - rekla je Boginja.

- Ja moram da odam da je Anđelo rekao da prati Boginju i njeno ponašanje - dodao je Bora.

- Sada je jasno što Dušica nije htela da uše u vezu sa Anđelom zbog svega - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja neći da obećavam ništa ali ne znam da li bih bio sa Dušicom, ja pratim Boginjino ponašanje, pa sada videćemo - rekao je Anđelo.

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Njene sumnje se ispostavile kao istinite: Džordi prenela Eni da je Ana priznala svoja osećanja prema Peji! (VIDEO)

Zadruga

ISTINA IZLAZI NA VIDELO! Asmin indirektno priznao da je bacio oko na Maju, pa svoj neuspeh svalio na Uroša (VIDEO)

Zadruga

Jedna se otegla, druga se protegla: Bora bacio oko na drugu cimerku, izjavio joj svoje simpatije! (VIDEO)

Zadruga

Moj tip, malo nenormalan: Anita priznala da je bacila oko na Luku Vujovića! (VIDEO)

Zadruga

TOŠA SE BACIO U AKCIJU: Otkrio Anđelu da je Boginja bacila oko na njega, EVO kakav je odgovor dobio! (VIDEO)

Zadruga

OTKRILA ZAŠTO JE UŠLA U VEZU SA MUNJEZOM! Sara priznala svoja osećanja prema cimeru, a onda otkrila KO JU JE NAJVIŠE RAZOČARAO! (VIDEO)