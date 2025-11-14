NEOČEKIVANO: Dušica priznala Anđelu svoja osećanja, on otkrio na koju cimerku je bacio oko (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip u kojem Dušica Đokić govori Mileni Kačavendi da joj se sviđa Anđelo Ranković, voditeljka je dala reč Anđelu:

- Znam da joj se dopadam i kao osoba i ovako kao lik, pogotovo posle nominacija. Vanja i Milena su mi rekle to, ali nisam čuo što ona misli da nema šanse kod tebe - rekao je Anđelo.

- Smatram da zbog oka, spuštenog kapka - rekla je Dušica.

- Smatram da to ne treba da joj predstavlja problem ni što se tiče mene, niti bilo koga drugog, ona ima gomilu svojih kvaliteta, što bi se opterećivala time. Ona je lepa i zgodna devojka -rekao je Anđelo.

- On se mene sviđa od kako sam mu pružila ruku, meni je ovo prvi put u životu da treba da napravim prvi korak, ja sam imala predugu vezu, ja bih pustila sve, ne bih to pokazala, a prvi je za to je zano Nerio pre mesec i nešto. - rekla je Dušica.

- Ja moram da kažem da onda kada smo mi bili u toj nekoj priči, ona nije htela jer ne voli da se pokazuje u javnosti. Ona je rekla da bi mogla biti sa mnom do kraja rijalitija- rekao je Viktor.

- Ona je meni govorila da joj se sviđa Anđelo i objasnila mi je to na zanimljiv način, preko tetovaže - rekao je Nerio.

- Meni je priča sa Viktorom prijala, ali to je bilo to - rekla je Dušica.

- Moram da kažem da je meni jasno da je ova spodoba dobila vetar u leđa od Kačavende da mene kanali. - rekla je Boginja.

- Ja moram da odam da je Anđelo rekao da prati Boginju i njeno ponašanje - dodao je Bora.

- Sada je jasno što Dušica nije htela da uše u vezu sa Anđelom zbog svega - rekla je Rada.

- Ja neći da obećavam ništa ali ne znam da li bih bio sa Dušicom, ja pratim Boginjino ponašanje, pa sada videćemo - rekao je Anđelo.

Autor: N.B.