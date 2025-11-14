Posle prevare je sve slađe! Nakon što se dopisivao s drugom na sahrani njenog oca, Korda rešio da OŽENI Anu Nikolić, šok nad šokovima!

Rijaliti učesnik Giba Vasić promenio je pol i sada je Ana Nikolić, a kako je jednom prilikom ispričala svom dečku Stefanu Kordi dve nedelje nije priznala da je bila muško.

Stefan Korda i Ana Nikolić bili su deo rijalitija prošle sezone, a pred ulazak su tada otkrili kako je Stefan saznao da je Ana bila muško.

- Konačno se srećna budim i srećna legnem. On je moja najveća podrška. Jako me voli i poštuje. Upoznali smo se preko Instagrama, on se meni prvi javio. Videli smo se 2-3 puta i ja sam ga odmah dovela kući i sad je kod mene već 8 meseci. Upoznao je celu familiju, svi su rekli sve najbolje i sestra ga je prihvatila lepo - istakla je Ana o svom dečku Stefanu tada.

- Prvi put mi je da budem u vezi sa nekim ko je promenio pol. Moji roditelji su na prvu bili sumnjičavi, ali posle su je prihvatili kada im je sve lepo objasnila - ispričao je Korda, pa otkrio kakvu poruku joj je poslao: "Ćao ovde Stefan, da li si za ozbiljnu vezu?".

- Prvo sam mu pogledala profil pa sam rekla: "Ovaj nije za bacanje". Pristala sam na dejt, videli smo se dva puta, treći put sam ga dovela kući. Ja sam kolima išla po njega, on je bio kamionom pošto je vozač. Za Novu godinu je prvi put došao kod mojih - ispričala je Ana.

Najavili venčanje

Stefan Korda najavio je venčanje sa Anom Nikolić, iako su nakon izlaska iz rijalitija imali turbulentan odnos.

- Imao sam zabranu prilaska mesec dana. U tom periodu sam promenio svoj broj telefona, a kada se mera zabrane završila, ja sam je pozvao i kontaktirao je. Rekao sam joj da mi je veoma žao jer sam se loše poneo, a onda smo intenzivno počeli da se čujemo svaki dan, nakon toga smo se videli nekoliko puta - otkrio je Korda.

- Otišao sam kod njih, pokucao na vrata i porazgovarao sa celom njenom porodicom. Radi, njenoj mami nije bilo lako da mi oprosti, ali je to ipak učinila. Briga me ko šta ima da kaže. Što se mene tiče, sad je sve kako treba. Ja sam se uselio u Aninu porodičnu kuću, tu smo sad. Ja ću dati sve od sebe da se u potpunosti promenim i da pokažem da sam sad bolji nego ikad - ispričao je Korda i dodao da planira da se ženi iduće godine.

- Sledeće godine, daj Bože. Moja porodica nije ni znala za pomirenje, sad premijerno čuju sve - zaključio je Korda.

Autor: Nikola Žugić