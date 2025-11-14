KAO DA SAM GA JA PRAVIO! Taki Marinković podržao Đukića i Maju, a onda raskrinkao Teodoru: Ako je on šutne, OTIŠLA JE NIZ DUNAV

Žestoko!

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković, i prijatelj Teodore Delić, oglasio se za Pink.rs o najnovijim dešavanjima u "Eliti 9". On se odmah na početku našalio da je navodno patio što Teodora ima druge momke.

- A mene niko ne pita da li sam patio zbog Teodore, jesam, patio sam pet minuta - rekao je Taki kroz osmeh.

Taki je potom iskomentarisao zašto su Teodora i Bebica raskinuli.

- To su moje igračke. Ja sam im čestitao veridbu, ali mislim da je to čista gluma jer jedino ja poznajem Teodoru, a ovi su svi tamo neki nebitnjakovići. Bebica je usavršio igru pored Miljane, i onda se misli: "Hajde malo da raskinemo, da se priča o nama". Sem ako ovoj maloj nije došlo iz pozadine u glavu da se otarasi Bebice - naveo je on.

Marinković je istakao da je Teodora mlada devojka, koja voli da flertuje, ali da nema poverenja u filipa.

- Teodora voli da flertuje, ona voli izlete, voli život, Bebica je nju ugušio. Ja da sutra uđem, ona bi se odmah sa mnom družila. Ona ima 23 godine, neće valjda da kuva ručkove, treba da bude tamo, da đuska, da se smeje, atraktivna devojka, istetovirana, uradila i poprsje, a nema je nigde dve godine. S tim što je ona Bebicu sad iskoristila, a nije ništa pokazala dve sezone, dok je Bebica u nju ludo zaljubljen, ona je za njega premija, istetovirao je i njen lik na ruci. Ona se plaši da ostavi Bebicu, jer on sprema, pegla, sposoban je čovek, ušuškava je i sve. Ako Filip bude sa njom dva, tri utorka i šutne je, ona je onda ugasila, onda će svi da je gaze i onda je ona otišla niz Dunav, zato sad taktizira - istakao je Taki i dodao:

- U ovog malog (Filipa) nije sigurna, jer on kad malo popije to je druga priča, kao da sam ga ja pravio, Bože me oprosti. On zna, ja njega tamo u kući najviše volim, i rekao je: "Meni je Taki rekao da čuvam Maju", mi smo drugari privatno. To što se Maja druži sa njim, to veze nema, kapiraju se pogledom, šale se, imaju skečeve, ljudi vole da vide osmeh, nije sve u vređanju. Ja Janjuša mrzim iz dna duše, ali kad baci neku foru, ja se nasmejem - naveo je Marinković.

