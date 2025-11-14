Slavlje u domu voditeljke Elite 9! Dušicu Jakovljević sačekali pokloni, grli se sa roditeljima i decom: Samo da sledeće godine svi budemo zajedno (FOTO)

Voditeljka Dušica Jakovljević danas slavi rođendan, a tim povodom joj je cela porodica na okupu. Ona je objavila njihovu fotografija i otkrila kakve želje ima ove godine.

Dušica Jakovljević danas je napunila 44. godine, a čestitke i poruke sa najlepšim željama joj pristižu od jutro. Pojedine je pokazala i na društvenim mrežama, a onda je napisala koje su njene rođendanske želje.

- Mama, tata, Anđela, Ognjen i ja. Samo da i za sledeći rođendan svi budemo ovako zajedno, zagrljeni, pa ćemo i sve želje ostvariti. Vi ste moja snaga i sve dok vas bude imalo, ja ne plašim se nimalo - napisala je ona u opisu porodične fotografije.

Zašto meni nešto ne padne sa neba?

Podsetimo, Dušica je pre nekoliko dana pokrenula temu o ženama koje preko noći od muškarca dobiju sve što zamisle.

- Gledaš žene, sad da li iz javnog života ili ne, znaš koje nisu ni upola vredne kao ti, ne rade, ne trude se čak toliko oko muškaraca kao ti, ne rade ništa, nemaju neku energiju, i onda čuješ - dobijaju kola, kuću, automobil, prsten, nose one tašne...

Autor: Nikola Žugić