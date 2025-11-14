Nakon što su Kačavenda i Sofija do koske raskrinkale aferu ''BOMBICA'' oglasio se Karić: Evo šta je poručio kada smo ga pozvali

Tokom leta, nakon završetka "Elite 8", ekipa portala Pink.rs došla je u posed Karićeve vrele prepiske sa Sofijom Janićijević, a kako su sada u "Eliti 9" Milena Kačavenda i ona raskrinkale ovu aferu, mi smo odmah pozvali Stefana!

Po završetku "Elite 8", ekipa portala Pink.rs ekskluzivno je došla u posed prepiski Sofije Janićijević i Stefana Karića, u kojoj se, po svemu sudeći, njih dvoje itekako muvaju i flertuju. S druge strane, ovo je izazvalo mnoštvo pitanja, a nedugo nakon objavljivanja istih, Stefan je raskinuo vezu sa Andreom Bogdanović, te nije želeo da priča o detaljima raskida za javnost.

Kako su ove prepiske isplivale iz grupnog četa Kačavendinog klana, od tog momenta, on je počeo da se raspada, a pre nekoliko dana, tačnije u emisiji "Pitanja gledalaca", Milena i Sofija su do koske raskrinkale ovu aferu. Naime, kako su rekle, za sve je kriva Sandra Obradović, koja je prepiske slala Baji, ocu Luke Vujovića, a koje je on prosledio Mileni. Kako je i sama Kačavenda istakla, ona nije htela o tome da govori do sada, jer bi tako odala Baju.

Sada, mi smo nakon ovoga pozvali Stefana Karića, koji je dao svoj sud na ovo novo saznanje.

- Ma glupost, nemam komentar - bilo je sve što je Karić rekao za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić