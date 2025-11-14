Uroša Ćertića čeka robija! Kaskaderu stigla presuda: Za tri nedelje odlazi iza rešetaka, provešće 20 meseci

AKTUELNO

Naš najpoznatiji kaskader Uroš Ćertić osuđen je i uskoro će otići na odsluženje zatvorske kazne.

Uroš Ćertić je, naime, u jednoj banci neovlašćeno nosio pištolj. Zbog toga je trebalo da bude u kućnom pritvoru, a sada mu je stigla presuda na kojoj piše da će se uskoro naći iza rešetaka.

Uroš Ćertić je osuđen za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On je u avgustu 2020. godine, u holu filijale banke u Beogradu, neovlašćeno nosio pištolj u čijem okviru se nalazilo 7 metaka.

Sada je pravosnažno osuđen na 20 meseci zatvora koje će služiti u zatvoru u Sremskoj Mitrovici.

- Nisam dobio nanogicu, ali jesam presudu u kojoj piše da sam dobio zatvorsku kaznu. Dobio sam 20 meseci od kojih moram da odležim dve trećine, odnosno 14 meseci. Odbijena mi je žalba i za tri nedelje idem u Sremsku Mitrovicu - rekao je Uroš Ćertić za Blic.

Kako je dodao, priznao je na suđenju da je pištolj njegov i dodao: "Kriv sam".

Podsetimo, Ćertić je u septembru 2022. godine priznao krivicu, zbog čega je dobio godinu dana kućnog zatvora bez mogućnosti napuštanja prostorije, a njegov advokat Mladen Magdalenić, izjavio je tada za domaće medije da je na ovu odluku suda uložena žalba.

