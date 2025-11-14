Ljuta sam, Noi će da objasni čemu ovo sve?! Biljana Vujović besna kao ris zbog Lukinog ponašanja, za Pink.rs priznala: Od mene Aneli ne može dobiti ni pohvalu, a ni kritiku!

Aneli Ahmić i Luka Vujović, jedan od najturbulentnijih ljubavnih parova u "Eliti" ikada, skoro svakodnevno imaju žestoke svađe i rasprave, a nakon što je jutros pobacala sve stvari, odmah smo pozvali njegovu majku, Biljanu Vujović!

Aktuelna učesnica "Elite 9", Aneli Ahmić, imala je priliku da svog tadašnjeg verenika Luku Vujovića prati od samog početka rijalitija kraj malih ekrana, te je tako ušla kako bi izvukla sve, s obzirom na to da je počeo da flertuje sa Majom Marinković. Iako on to pravda tako što neretko govori da je namerno to govorio kako bi skrenuo s teme njegove verenice, Anelina dela to ne pokazuju, s obzirom na to da i sama govori da je sumnjala.

Te tako, otkako se Aneli uselila na imanje, njene svađe sa Lukom su sve učestalije, ali i burnije. S obzirom na to da je jutros ponovo izbio haos u kom je Ahmićeva pobacala sve poklone podrške i stvari u kući Odabranih, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njegovom majkom, Biljanom Vujović, koja je dala svoj sud o novonastaloj situaciji.

- Mene je sramota više da komentarišem, jer ne znam ni sama šta da mislim, jedno je sigurno. Mnogo sam ljuta na Luku. Mnogo. I ne samo ja , nego i svi njemu najbliži. Zaboravio je da ima napolju sina koji će za par godina biti punoletan. Na stranu roditelji, brat, sestra...Ima Nou. Sa njim danas sutra treba da sedne i da objasni čemu ovo sve. Zbog novca? Zbog ljubavi? Gde su tu čast i dostojanstvo? - počinje Biljana, pa nastavlja:

Na žalost ono što ga usrećivalo, sada ga unesrećuje. Sve je to otišlo predaleko. Kad bi znao kako stoje stvari napolju, verovatno bi se i osvestio i doneo konačne odluke. Anelino ponašanje ne mogu, niti želim da komentarišem. Ona nije moja ćerka. Od mene ne može dobiti ni pohvalu, a ni kritiku, a Luka mi je sin, zato sebi i dajem za pravo da kažem da je sve ovo jedna velika sramota.

Autor: Nikola Žugić