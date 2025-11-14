BIĆE TUŽENI, BOLE IH SAMO PARE! Advokatica najavila da će sa ovim učesnicima ZAVRŠITI NA SUDU! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Nakon Anđela Rankovića, Bebice i Aneli Ahmić, nominovala je i Anita Stanojlović.

- Matoru ne mogu da smislim, ne mogu da je gledam očima, zalepila mi je etikete, skinula me je golu... Neću da je nominujem, da mi se ne bi nakačila, nominovaću Ivana Marinkovića jer nas je urnisao ovde dok smo Anđelo i ja bili u vezi - navela je Anita.

- Išla si i pružila mu ruku i rekla da je sve u pravu - prekinuo ju je Anđelo.

Jovana Mitić advokatica naredna je nominovala.

- Prirodno je da nekog ukanalim gde god imam prilike, trebalo bi da to budu Asmin, Nenad i Kačavenda. Asmina ne bih nominovala bez obzira šta radi i govori, on ima neku crtu koja pokazuje da je nekad bio čovek. Volela bih da smognem snage da oprostim sve ono što mi je izgovoreno kao majci. Ali nemam snage da oprostim, svaku noć ležem i budim se sa istim osećajem - rekla je Jovana i zaplakala, a zatim nastavila:

- Svi do jednog će biti tuženi, došlo je do situacija da se spustim na njihov nivo, oni su se već unakazali, bole ih samo pare. Ja ću da nominujem Miladina popa. Te priče pola anđeo, pola čovek neću da komentarišem, to su bljuvotine, nadam se da će mu Bog oprostiti te strahote. Ja sam popu dobacivala za stolom, a to jutro sam mu rekla da se ne možemo družiti jer nemam afinitete prema njemu, Luka je rekao da me je pop hvatao za d*pe. On je to potvrdio, on je jedan kadropaćenik - rekla je advokatica.

Autor: R.L.