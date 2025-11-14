Baš lepo od Sofije što je... Nakon što je raskrinkana afera ''BOMBICA'' oglasila se Sandra Obradović: Evo šta nam je rekla za Kačavendu i Janićijevićevu

Tokom leta, jedna od glavnih tema domaće javnosti bio je flert i muvanje Stefana Karića i Sofije Janićijević, a kao glavna optužena da je prepiske prosledila i tako izdala drugarice, bila je Sandra Obradović, koju smo sada pozvali nakon što je obelodanjeno sve!

Po završetku "Elite 8", ekipa portala Pink.rs ekskluzivno je došla u posed prepiski Sofije Janićijević i Stefana Karića, u kojoj se, po svemu sudeći, njih dvoje itekako muvaju i flertuju. S druge strane, ovo je izazvalo mnoštvo pitanja, a nedugo nakon objavljivanja istih, Stefan je raskinuo vezu sa Andreom Bogdanović, te nije želeo da priča o detaljima raskida za javnost.

Kako su ove prepiske isplivale iz grupnog četa Kačavendinog klana, od tog momenta, on je počeo da se raspada, a pre nekoliko dana, tačnije u emisiji "Pitanja gledalaca", Milena i Sofija su do koske raskrinkale ovu aferu. Naime, kako su rekle, za sve je kriva Sandra Obradović, koja je prepiske slala Baji, ocu Luke Vujovića, a koje je on prosledio Mileni. Kako je i sama Kačavenda istakla, ona nije htela o tome da govori do sada, jer bi tako odala Baju.

Kako se ova tema potegla ponovo posle nekoliko meseci, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Sandrom Obradović, devojkom koju su optužile da je izdala tzv. "Kačavendin klan", a koja je dala svoj sud o ovoj temi.

- Pa...Baš lepo od Sofije što je priznala konačno ono za šta su mene celo leto napadale. Vidim da su se pogubile u lažima ponovo pokušavajući da se izvuku i operu od nedela načinjenog prema njihovoj drugarici s kojom su 10 meseci, a i više, sedele, jele i pile! Laž je sve što je Milena rekla, ne znam samo da li je to smislila u tom trenutku ili je već imala smišljenu priču unapred koju će da plasira ako dođe to toga da se potegne ova tema?! - rekla je Sandra i dodala:

Nit sam ja slala naše prepiske po grupama, pa samim tim niko nije mogao nit da ih poseduje nit da ih prosleđuje dalje, nit me je pozvala, a pogotovo da mi se obratila na taj način “da sam p*čka”, tako da demant ko vrata za sve što je izrekla od A do Š! Pravo pitanje je sad koja je tačno od njih napravila moj lažni profil (za koji je dokazano da je lažan) da bi mogla da se izmanipuliše javnost kako sam ja ta koja je to uradila, to je ono što mene zanima sve ovo vreme?! Verujem da će se i to saznati ubrzo!

