Ona je ''after i utorak'' devojka: Najo bez zadrške raspalio po Teodori, pa priznao: Častiću ja Bebicu da prepravi tetovažu, nek stavi mene, Filipa i Gačića, bolje nego nju!

Kako je prethodne godine otvoreno flertovala sa diskvalifikovanim učesnikom "Elite 8", Nikolom Škatarićem, poznatijim kao Najo, sada smo ga pozvali kako bi dao svoj sud o njenom flertu sa Đukićem, nakon veridbe sa Bebicom!

Nakon skoro dve godine veze, Nenad Macanović Bebica rešio je da zaprosi Teodoru Delić, te je tako radio zadatak koji je sam osmislio ne bi li kao nagradu dobio da odvede nju, ali i sebi drage ljude u "Eliti 9" na Rajsko ostrvo i tom prilikom je zaprosi. Ovaj momenat propratili su milioni gledalaca, a Teodora je tada pristala na sve, te je tako Bebici pred svima izgovorila "DA".

Nedugo zatim, za crnim stolom počela je opšta galama i haos oko flerta Teodore i Filipa Đukića, koji je na kraju i sama priznala, te je tako rešila da raskine veridbu sa Bebicom i tom prilikom nastavi odnos sa Đukićem. S obzirom na to da su njih dvoje ovonedeljni potrčci, milioni gledalaca netremice prate kako se odvija ovaj odnos, s obzirom na to da je Đukić istakao da je Teodora jedina devojka u kući s kojom bi bio u ozbiljnoj vezi.

Sada, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa diskvalifikovanim učesnikom "Elite 8", Nikolom Škatarićem, poznatijim kao Najo, koji je dao svoj sud o ovom odnosu.

- Ja sam i prošli put rekao da ne može to da usme, bolesno mi je da neko pomisli da mogu njih dvoje da uspeju. Bebica je posesivan, ljubomoran, veran je pre svega i spreman je na sve da vrati Teodoru, na bilo koji način - rekao je Najo i onda je nastavio:

Teodora je devojka niskog morala, "utorak devojka", "after devojka", čuo sam da je izjavila da sam pobegao zbog nje, onaj ko treba da zna, zna zašto sam ja otišao! Želim Filipu da ima veliki želudac. Trebaće mu, hoće itekako. Ona devojka ko zna šta je u životu prošla, čim je ona mogla da pomisli da sam ja zbog nje pobegao. Stani brate, ja slušam i ne verujem! I prošle godine se dešavalo sa mnom da su bili pogledi, bili jesu, ja sam to radio iz neke dosade. To što je pristala na veridbu, to je moje mišljenje, pristala je zbog rijalitija, glasača, publike, teme koju sada ima kako je prevarila...To je devojka koja ne može s Bebicom da bude, nema budućnost s njim, ona želi uspešnog i zgodnog momka.

Za sam kraj, kako je istakao, platiće on Bebici prepravku tetovaže, te je i otkrio da će mu naći pravog "tattoo" majstora.

- Ne znam šta će, neka otkine ruku, šta ću mu ja?! Naći ću mu ja tattoo majstora, ja sam se čitav išarao, ja ću da ga častim to, da prepravi i da stavi zmaja! Bolje zmaja da nosi nego nju na ruci! Može i Čiča Dražu, može i mene, Filipa i Gačića - zaključio je Najo za Pink.rs.

