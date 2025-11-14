Nakon što je Kija optužila Kaću Živković da deli intimni snimak Milana Miloševića, oglasio se voditelj za Pink.rs: Evo šta nam je rekao kada smo ga pozvali!

Danima unazad, mediji bruje od rata bivših drugarica, pevačice Katarine Živković, kao i pobednice "Zadruge 1", Kristine Kije Kockar, a kako su sada uplele i Milana Miloševića, mi smo ga odmah pozvali!

Kristina Kija Kockar, pobednica prve sezone rijalitija "Zadruga", nekada se družila sa pevačicom Katarinom Živković, no, međutim, tikva je pukla, te sada u medijima bukti rat između njih dve, koje iznose niz optužbi na račun jedna druge.

Zajedno su slavile bitne datume poput rođendana, praznika, putovale su i poveravale se jedna drugoj. Tikva je pukla neposredno pred promociju Živkovićkinog albuma, na kom je okupila pola estrade, a od Kockarove tada nije bilo ni traga ni glasa, iako se očekivao njen dolazak.

To nije promaklo ni medijima ni prisutnim gostima, a Katarina je pre nekoliko dana u jednoj emisiji, na pitanje zašto joj nije došla drugarica, rekla da su tu bili oni koji su trebali da budu. Kija se potom pojavila na jednom gradskom događaju i razvezala jezik o bivšoj drugarici, nakon čega se sve saznalo.

Te tako, Katarina nije mogla da prećuti, pa se ovom prilikom oglasila na svom instagram profilu.

- Sa kim sam ja to je moja privatna stvar, a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i lečenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima a iz ovoga se vidi da se oseća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima. Zato bih joj predložila da zovne mog druga Milana Miloševića, a njenog bivšeg druga, da preko njega opet uđe u rijaliti. Ali ovog puta ne samo kao prevarena, ucveljena i ostavljena žena već kao sama i ostavljena od svih - pa se možda narod sažali na nju i glasa da opet pobedi kako bi mogla bar na tren da izađe iz nebitnosti i da se bar malo oseti bitnom. Evo ako uđe obećavam da ću i ja glasati za nju da pobedi - napisala je pevačica na svom instagram profilu, na šta je Kija uzvratila i potkačila voditelja:

- Jao, da. Pozovi svog druga Milana i kaži mu kako deliš svima njegov intimni snimak. Ups, Katarina, tvoj Instagram stori pokazuje ko si ti. Pokazuje tvoje mišljenje o meni. Drugarice. Pa što si ga čuvala toliko godina? Spuštaš samo sebe. Tvoje ponašanje van kamera, prema meni, prema evo i Milanu, tvojim drugaricama koje nisu javne ličnosti isto pokazuje ko si ti - poručila je Kija putem svog Instagram profila.

"Pozvao me je Milan, ismejala sam se"

Nakon ove Kijine izjave, oglasila se Katarina, koja je otkrila da se čula sa voditeljem, te i da taj snimak za koji Kija tvrdi da postoji, zapravo ne postoji.

- Ja za to nisam znala, a onda me je pozvao Milan Milošević i ismejala sam se onako iz sveg srca. Taj snimak ne postoji, ali sam konstatovala sa Milan i da postoji to bi bio najjači snimak na svetu zato što on sve što radi je najjače i najbolje. To je jedna laž i izmišljotina onog polupanog blebetala. - izjavila je Katarina.

Ekipa portala Pink.rs sada je stupila u kontakt sa voditeljem "Elite 9", koji je kratko prokomentarisao ovu aktuelnu temu.

- Nemam komentar - rekao je Milan kada smo ga pozvali.

"Nećemo mangulicu u Eliti, tražimo dobre ribe"

Pored Milana, na ovu temu se oglasila i voditeljka Ivana Šopić, koja nije štedela reči na račun Kockareve, a komentar je ostavila ispod njenog posta.

- Zašto joj daješ ideje? Nećemo mangulicu u Elitu, mi tražimo dobre ribe. A i sad imamo kamere u wc-u.

Podsetimo, Kija je objavila sliku sa Hrkalovićkom, što je Katarini zasmetalo s obzirom na to da je Dijana, kako je sama pevačica izjavila, radila o glavi čoveku sa kom ona ima dete. Poruke u kojima Katarina govori o ovim odnosima Hrkalovićke i njenog partnera objavila je Kija, a zatim joj je Živkovićka odbrusila.

