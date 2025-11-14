AKTUELNO

METEŽ U BELOJ KUĆI: Mina i Sofija ušle u žestok klinč, kočnice totalno popustile, pa jedna drugoj sasule sve u lice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napeto!

U emisiji ''Gledanje snimaka'', pušten je video-klip na kom Mina Vrbaški roni suze zbog pojedinih učesnika koji joj svakodnevno upućuju pogrdne uvrede.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mina, na koga si tačno mislila kad si rekla da su neke devojke gore od tebe, a one te vređaju? - upitao je Milan.

- Neću da ih imenujem, ne bi da budem kao sve one. Ja znam svašta o njima, ali neću da pričam. Moralnija sam od njih - rekla je Mina.

- Sofija i ove sezone gleda da se ubaci u neku priču. Iskušala sam je na garnituri da prokomentariše Terzu, a ona je rekla da Terza oblači istu boju kao ona, samo da bi je suptilno provocirao - kazala je Teodora.

- Što se tiče ovih njenih reči, ja sam samo koristla reči koje je rekla ona za sebe, da se bavila pro*titucijom. Ona je, takođe, koristila reči moje protiv mene, legitimno, ali i ja sam ponovoila samo ono, što je ona za sebe rekla - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boro, na koga je mislila Mina u klipu kad je govorila? - upitao je Milan.

- Mislila je na Sofiju, jer je bila veoma bezobrazna kada je govorila o Mini i to što je spomenula Mininu majku - kazao je Bora.

- Moje mišljenje je da ti Sofija nisi sposobna da komentarišeš nekoga na neki ispravan način. Za vezu neku jesi, ali ostalo, ne. Mina je meni jedna od najboljih prijateljica, a i da nije, ne vidim razlog da je vređaš, jer ti ona ništa nije uradila - kazao je Bora.

- Mina je govorila neke stvari, koje su se prićale prošle godine, a nisu istina. Da jesu istinite, možda big sebi naudila kad sam izašla - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bi, jer si bezdušna, tebe ništa ne dotiče - kazala je Mina.

- Ti si niskomoralna, s tobom nema ko nije spavao - istakla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

