OD LJUBAVI DO MRŽNJE, NIT JE TANKA: Aneli i Luka nastavljaju sa gnusnim optužbama, on saznao da je proširila ŠOK priču među učesnicima! (VIDEO)

Bukti rat!

U narednom video-klipu pušenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', Luka Vujović imao je priliku da čuje kako ga Anita Stanojlović hvali na svakom koraku.

- Kako gledaš na ovo što je Anita rekla? - upitao je Milan.

- Aniti i treba da se dopada neko crn, markantan. Ona je crnomanjasta, meni samo fali još pola metra do dva metra, ali dobro - kazao je Luka.

- Kako komentarišeš Lukin odgovor? - upitao je Milan.

- Nemam komentar. Neka prođe vreme, puštam ga da govoriš šta želi - rekla je Aneli.

- Milane, jasno je šta sada Aneli radi. Provocira stalno. Ona dobacuje stalno da će mi se osvetiti i pokazati. Evo, ajde, da vidim - rekao je Luka.

- Ako nastaviš ovako, gori neprijatelj ćeš mi biti - rekao je Aneli.

- O kokakvom snimku se priča ovde, ajde neka mi neko kaže? - upitao je Luka.

- Miljana je rekla nama da je Aneli rekla da si je snimao tokom se*sa - kazala je Matora.

- Vaše pravo da verujete kome želite. Aneli, sramoto jedna, ako si ovo ikada rekla, treba da te bude sramota - dodao je Luka.

Autor: S.Z.