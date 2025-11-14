OD LJUBAVI DO MRŽNJE, NIT JE TANKA: Aneli i Luka nastavljaju sa gnusnim optužbama, on saznao da je proširila ŠOK priču među učesnicima! (VIDEO)

Bukti rat!
U narednom video-klipu pušenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', Luka Vujović imao je priliku da čuje kako ga Anita Stanojlović hvali na svakom koraku.
- Kako gledaš na ovo što je Anita rekla? - upitao je Milan.
- Aniti i treba da se dopada neko crn, markantan. Ona je crnomanjasta, meni samo fali još pola metra do dva metra, ali dobro - kazao je Luka.
- Kako komentarišeš Lukin odgovor? - upitao je Milan.
- Nemam komentar. Neka prođe vreme, puštam ga da govoriš šta želi - rekla je Aneli.
- Milane, jasno je šta sada Aneli radi. Provocira stalno. Ona dobacuje stalno da će mi se osvetiti i pokazati. Evo, ajde, da vidim - rekao je Luka.
- Ako nastaviš ovako, gori neprijatelj ćeš mi biti - rekao je Aneli.
- O kokakvom snimku se priča ovde, ajde neka mi neko kaže? - upitao je Luka.
- Miljana je rekla nama da je Aneli rekla da si je snimao tokom se*sa - kazala je Matora.
- Vaše pravo da verujete kome želite. Aneli, sramoto jedna, ako si ovo ikada rekla, treba da te bude sramota - dodao je Luka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.