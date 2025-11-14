Ništa od veze? Viki Mitrović dala svoje prognoze za odnos Đukića i Teodore, pa spomenula i Bebicu! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi ugostili su Viktoriju Mitrović, bivšu takmičarku rijalitija ''Zadruga'' i ona je ovom prilikom govorila o Teodori Delić i Filipu Đukiću.

- Tamo taktike ne mogu da opstanu i ne može da se glumi unutra - rekla je Viki.

- Da li je ovo idealan trenutak da se ona skloni od Bebice? - upitao je Panda.

- Bebica bi ovo doživeo kad tad i mislim da se Teodora vezala za njega, ali u prethodnoj sezoni joj niko nije dao na značaju toliko da se zauzme za nju. Da Filip nije povukao, ona bi i dalje bila s Bebicom? - upitala je Viki.

- Zašto je pristala na veridbu? - upitao je Panda.

- Oni su zajedno provodili vreme i dugo su zajedno, njoj je on 90 posto navika i neki ispravan put - odgovorila je Viki.

- Da li će oni ući u vezu? - upitao je Kendi.

- Ne, definitivno ne - rekla je Viki.

Autor: N.Panić