Aneli se raspala na komade: Luka pokušava da zataška istinu o intimnom snimku sa Ahmićevom, ona odlučila da progovori (VIDEO)

Šok i neverica!
U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o intimnom snimku s Lukom Vujovićem.
- Ne po*no nego audio snimak. Miljana je njoj rekla audio snimak, a ona meni govori video. Pre tri godine sam se tukao na splavu i pojavio se neki snimak i aludiraju da sam ja. Ja sam napolju to demantovao! Nikad je nisam snimao! - rekao je Luka.
- On je iskoristio priliku da sad obrne na taj snimak koji nije spomenut. Nek se on svojoj majci obrati, ona priča takve stvari. Ja sam sa Matorom pričala o tom snimku - rekla je Aneli.
- To je bolesno da sa njom priča, a ne sa mnom - ubacio se Luka.
- Ivan mi je govorio više puta: "Nemoj", a bila sam na ivici da kažem - rekla je Aneli.
- Miljana je rekla da je sve za Karića istina, šta sam ja trebao?! Prva je spominjala snimak! - rekao je Luka.
- Ja sramotu neću da pričam jer sebe kanalim, a džabe ništa ne govorim - rekla je Aneli.
- Sa ovom ženom ne želim da budem kad ovako priča! Nikad nisam snimao devojku i tako je! Telefon je kod Osmana. Ne mogu da verujem šta radi žena! Nek kaže da je jednom pogrešila u životu i da kaže da je htela samo moju reakciju - skočio je Luka.
- Ne postoji ništa i to je to - rekla je Aneli.
- Čime te toliko povredi da si ga isterala iz kreveta i pobacala sve stvari? - pitao je Darko.
- Nije mi se zgadio, ja njega volim nažalost - rekla je Aneli.
- Zakuni se u sve na svetu da si mislila na po*no snimak - rekao je Luka.
- Darko ispričaću ti sve na intervjuu. Mislite se svi - rekla je Aneli.
- Njoj je to fetiš, snimala se i sa mnom - rekao je Asmin.
- Radi se o nekoj drugoj situaciji, neću jer ja ispadam monstrum i cinkaroš! Ne mogu, nemam tu snagu! Jedino mrzim manipulatore, a on mene manipuliše. Kad god ja imam pitanje ne da mi da odgovaram ono što ja zaista mislim, sprečava me i pravi haos bez potrebe. Totalno se zaludeo rijalitijem i pričama. Ne želim da pričam o po*no snimku i to je to. Pričaću sa njim ako bude želeo nasamo. Ja nisam ništa povrdila jer ja u to ne verujem. Desila se situacija... - pričala je Aneli kroz suze.
- Nikad je nisam snimao i ne mogu da verujem šta žena priča! - skočio je Luka.
Autor: A.Anđić