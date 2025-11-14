Klupko se odmotava! Šok: Luka indirektno priznao da je krijući snimao Aneli tokom odnosa, pogubio se u svojim lažima (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o intimnom snimku s Lukom Vujovićem.

- Najveća bol mi je što sam ga upoznala sa ćerkicom. Ja ne mogu da prihvatim da čovek koji joj je toliku pažnju pružio i nežnost, pa kad je on ulazio izletela je iz sobe i rekla: "Evo ga moj Luka". To nije mala stvar! On je jedini muškarac sa kojim sam upoznala Noru. Janjuša zna preko kamere, ali ne zna da mi je dečko. Dala sam mu toliko poverenje, a on se ovako ponaša. On samo sebe ukopava, a ja mogu i dalje da pričam. Ja ne želim njega da zakopam. Kad je spreman da se zakune u bolesnog oca i u Nou, a ja idem na svoju štetu - rekla je Aneli.

- Šta je bilo na snimku? - pitao je Luka.

- Samo naš odnos - rekla je Aneli.

- Malopre si rekla da se ništa ne vidi - rekao je Luka.

- Svojim očima sam videla snimak posle veridbe, to si odmah izbrisao - rekla je Aneli.

- Da li te pitao nekad da li ej bolji od Janjuša? - pitao je Darko.

- Ne. To ja ne znam, samo govorim za snimak kad smo bili u pripitom stanju - rekla je Aneli.

- Ona kaže da sam je pitao da snimim i odmah da izbrišem, šta je tu problem? Napala bi me što sam slao dalje ako je obrisan. Njena žena je videla svojim očima, nek me demantuje. Nema! - rekao je Luka.

- Ona je meni rekla da nikad ne bi objavila, a ja sam je zamolila da od te osobe traži snimak. To je jedna osoba, znamo je svi, a nije Đedović. Ona je rekla da meni to nikad ne bi napravila. Ja sam se sa ovim čovekom snimala dve sekunde - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić