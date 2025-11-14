AKTUELNO

Snimao me krišom kamerom za Jutjub: Skandal nad skandalima! Aneli priznala da je Luka napravio video- zapis njihovog intimnog odnosa (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Aneli Ahmić, koja je priznala da je Luka Vujović krišom snimao tokom intimnog odnosa.

- Darko, kada smo bili na veridbi mi smo popili i on me pitao: ''Da li mogu da te snimim?'' i snimili smo se na dve ili tri sekunde. Ja sam mu uzela telefon i rekla da to izbriše, on je ispred mene izbrisao - rekla je Aneli.

- Ti lažeš, sram te bilo. Nikada te u životu nisam snimao - rekao je Luka.

- Kunem se u Noru, svi su brujali da postoji i lagala sam majku da se to nije desila. Bili smo u zanosu alkohola, tako da se jeste desilo i trajalo je dve sekunde, a on je na moje oči izbrisao to - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je obrisao i iz obrisanih fotki? - upitao je Luka.

- Da, mislim da da. Naredna situacija postoji kada sam se našla sa ženom koja mi je kupila sat i zaklela mi se da je svojim očima da joj je Biljana poslala moje gole slike koje je Asmin slao i to tri dana nakon veridbe. Mi smo pričale i pitala sam je šta misliš o Luki, a ona mi govori: ''Ništa, došla sam tebi da donesem poklon i ne želim o tome da pričam jer imam svoje mišljenje''. Ja sam nju jedva navukla da priča i ona mi govori da kada je dolazila u Narod pita da je donela novac za nas i da su joj se jako zamerili Biljana i Luka jer joj je Biljana slala moje slike i tako dalje. Rekla mi je: ''Aneli, postoji nešto'' iako su mi već pre toga brujali. Ja sam se tada tresla i zvala Situ, a ona mi je rekla da ne verujem u to. Žena mi je rekla da je videla svojim očima snimak i ona mi je rekla: ''Bili ste na moru i snimao te kamerom za Jutjub'', čuju se samo glasovi - otkriva Aneli.

- Znači žena ti priča o totalno drugoj situaciji, a ne onoj od kad si priznala? - upitao je Darko.

- Da - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si lažov, sram te bilo. Ja s tobom više nikad u životu neću biti s tobom, a sada ću sve da ispričam i da kažem. Kamera je u radnji na Novom Beogradu i nek izvade karticu - rekao je Luka.

- Tek smo počeli, vidim da će biti svega ovde i biću primorana da pričam neke stvari - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

