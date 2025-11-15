SKANDAL NAD SKANDALIMA! Aneli priznala da ju je Luka TUKAO, nastao muk u Beloj kući: Ovo su svi detalji (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem o raskidu sa Aneli Ahmić.

- Ovako izgleda osoba koje je plasnki ušla,a već je shvatila da nema potrebu da bude sa mnom i da neće, jer da jeste kupila bi bračne posteljine. Imaju snimci gde smo dobili više posteljina pred moj ulazak. Ja sam poneo sivu od prošle godine, a dobili smo istu sivu i istu braon - rekao je Luka.

- Posteljina koju sam dobila od podrške nisam je ponela jer sam u svojoj glavi raskinula sa njim zbog Maje -rekla je Aneli.

- Mislim da mi je napolju sve radila iza leđa. Ušla je sa namerom da me gazi. Snimao sam je sve na moru, što ona zna da nije istina... Ljudi trče kupuju satove, pare donose, ali kad Luka kaže da nema snimak, oni neče poslati. To je laž! Kamera je u prodavnici sa memorijskom karticom. Kamera je upala u vodu i ne radi. Neka ode podrška i uzme karticu - rekao je Luka.

- On gleda u oči i laže da se nismo snimali, a ja se kunem u ćerku i idem na svoju štetu - rekla je Aneli.

- Ne, ja se ne sećam - rekao je Luka.

- To je bilo dve ili tri sekunde - rekla je Aneli.

- Šta je bilo na snimku? - pitao je Luka.

- Je l' treba sad da kažem? - pitala je Aneli.

- Sve ovo što Aneli kaže jeste istina! Kada je Luka izašao odavde, uzeli smo stan dok ne uzmemo stan za nas. Ona je taj dan rekla da ide do prodavnice i išla je napolje, to je ono što Asmin kaže da je izlazila napolje - rekao je Luka.

- Nikad nisam bila tamo sama, bila sam u piceriji i čula se sa Erminom - ubacila se Aneli.

- Kad je nije bilo 20 minuta... Bili smo sedam dana u Belvilu. Kad je Đedović objavio ja sam je pitao: "Šta je ovo?". Ja sam joj pokazao, a ona je rekla da se nije čula sa Asminom - rekao je Luka.

- Ja sam mu došlka i priznala sve o Asminu i autu, a ovo je laž - rekla je Aneli.

- Tri koraka sam unapred! Zvao sam Situ, a ona mi je rekla da će celu noć sa njim da priča. Luka je tada izašao ispred zgrade i pričao sa Sitom 45 minuta i ona me smirivala. Ona nije u tri ujutru napisala da me nema, nego da sam je ostavio samu, a nijednom me nije okrenula. Zvao sam je ujutru jer su mi govori da će da popije tablete, a ona mi je rekla da ne dolazim više. Bio sam kod sestre u stanu sa sinom na Vidikovcu. Ostavio sam dete samo jer je napala podršku da sam je ostavio samu - rekao je Luka.

- Zašto nije na početku noći krenuo kod sina, a ne u dva ujutru, a sad mi prebacuje - skočila je Aneli.

- Nije ma zvala nijednom, podrška mi je pisala - rekao je Luka.

- Ispričaj kako si me istukao u tom stanu! Bio je Narod pita... Jesi li me istukao? - pitala je Aneli.

- Ne - rekao je Luka.

- Sve će ti se vratiti u životu gade jedan! Krenuo je da me tuče šakama, a drugi put u velikom stanu. Uzeo mi je list od noge i šakama me udarao. Imaju slike - rekla je Aneli.

- Pala je na tobogan - rekao je Luka.

- Ima snimak kako je popila šaku tableta! Pustio sam joj njeno ponašanje u svađama, a ona je plakala - rekao je Luka.

- Tukao me u stanu u ruku, a onda smo otišli na more i modrice su mi bile po rukama. Kad sam se slikala u kostimu pisali su mi da me tuče, a ja sam rekla na lajvu da sam pala sa tobogana. Kunem se u ćerku da me istukao tri puta - rekla je Aneli.

- Njoj je neko ovo komponovao napolju - rekao je Luka.

- Nikada se kući ne vratila ako sam jednu rečenicu slagala! Sve se svodilo oko podrške, on se dopisivao 24 časa sa podrškom i tako smo se svađali i on me izlupao. Prvi put sam spavala kad se vratio iz Narod pita. Na veridbi me čupao za kosu, skroz iza me odveo, kunem se u Noru. Hvatala sam ga da prestane i govorila sam da ga snimaju ljudi kako bi prestao. Ja sam plakala, a Sita može da potvrdi. Ja sam rekla sve što mi je na duši. Ivan me zvao, nikakva frka nije bila. On je izljubomorisao na Ivana - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić