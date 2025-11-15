Šok nad šokovima: Aneli u WC šolju bacila Alibabin i Janjušev verenički prsten, sve uspomene pustila niz vodu! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anitom Stanojlović koja je žestoko nagazila Aneli Ahmić tvrdeći da laže da je Luka tukao.

- Meni je ovo šokantno što sam čuo stvarno, ne znam šta bih rekao - rekao je Nerio.

- Ja ne mogu da verujem da ona upoznaje dete s nekim ko je tukao - rekla je Anita.

- Ćuti ti bre bolesnice jedna koja režeš vene - rekla je Aneli.

- Bolesnice jedna, ti si prenosila kofere i sram te bilo - rekla je Anita.

- Bićeš tužena - rekla je Aneli.

- U ovoj situaciji verujem više Luki, jer ponavlja neke stvari kao i Asmin. Ona jeste cinkaroš, a prestavljali su kosmičku ljubav. Ja sam je videla pijanu i našibanu, a ona je bolesni degenerik. Ja verujem Luki da je imao objektivne razloge da snima jer ona nema argumenata za odbranu već samo vređa - rekla je Milena.

- Samo neka me svi gaze, a napadaju Luku - rekla je Aneli.

- Ovu k*ravelu ću da pljujem stalno, ušla je spremna - rekla je Milena.

- Što je najtužnije Luka sve vreme priča o Kariću, a ne sme direktno da kaže - rekla je Aneli.

- Za mene je ovo čist rijaliti par i čisti obračuni oko podrške. Ja za Luku sve znam, samo ćutim. Ne verujem da je Luka tukao, možda je samo ćušnuo. Ukoliko je već tako šta onda radi sa takvim čovekom? - upitala je Milena.

- Radi se o dve osobe koje su za mene iste u potpunosti i više bih stao na Lukinu stranu jer su se događale neke stvari i meni, ali ne mogu jer je on znao kako stvari stoje samo nas je pravio budalama. Ona priča za Teodoru nešto, a što si ti rekla: ''DA''. Ovo je najbolesniji odnos - rekao je Janjuš.

- Nažalost sam i ovim monstrumima rekla DA, a sad ću sve prstenove zafrljačiti - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić