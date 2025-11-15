NOĆ ŠOKANTNIH OTKRIĆA: Aneli optužila Luku za fizičko nasrtanje na nju i tajno SNIMANJE, učesnici uvereni da je Teodora još jedna u nizu Filipovih recki, a Janjušev i Kačavendin rat otišao KORAK DALJE!

Petak u Eliti rezervisan je za emisiju ''Pitanja novinara''. Svu su čekali sam kraj radne nedelje, kako bi predstavnici portala Pink.rs Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar, rešetali učesnike u Beloj kući pitanjima, na koja ste najviše želeli da čujete odgovor. Njih je u studiju ugostila voditeljka Ana Radulović, a po svemu sudeći, ovo je bila jedna od najturbulentnijih noći.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić na samom startu od njenom raskidu s Lukom Vujovićem.

- Doneli smo zajedno odluku i dogovorili smo se da vreme pokaže svoje, tako da se sve gomilalo i svađe i plač. Nemam volje za životom, činimo jedno drugo nesrećnim i tako je. Pokušavali smo mnogi ovde ispravljati krive drine, ali sve je to ovde negde opravdano na neki način i nismo napolju da se možemo rastaviti tako lako. Jako teško mi je da budem u istoj prostoriji sa njim jer bih se pomirila, a nije vreme za to - rekla je Aneli.

- Danas si shvatila da će ti Luka biti gori neprijatelj nego Asmin, ko te u to uveravao napolju, pošto si tako istakla? - upitao je Darko.

- Ne mogu da kažem ko me uveravao, ali očigledno je da nešto ne štima. Može mi ispasti veći neprijatelj tako što će potvrditi neke stvari i stati uz Asmina. Kada je počelo sve, on je branio i mene i moju celu proodicu, a sada toga više nema i vadi se na to da sam ja rekla: ''Nemoj'', a to imponuje svakoj ženi. Ne treba da se tuče već argumentima i rečima da stane uz voljenu osobu - rekla je Aneli.

- Ne po*no nego audio snimak. Miljana je njoj rekla audio snimak, a ona meni govori video. Pre tri godine sam se tukao na splavu i pojavio se neki snimak i aludiraju da sam ja. Ja sam napolju to demantovao! Nikad je nisam snimao! - rekao je Luka.

- On je iskoristio priliku da sad obrne na taj snimak koji nije spomenut. Nek se on svojoj majci obrati, ona priča takve stvari. Ja sam sa Matorom pričala o tom snimku - rekla je Aneli.

- To je bolesno da sa njom priča, a ne sa mnom - ubacio se Luka.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o intimnom snimku s Lukom Vujovićem.

- Najveća bol mi je što sam ga upoznala sa ćerkicom. Ja ne mogu da prihvatim da čovek koji joj je toliku pažnju pružio i nežnost, pa kad je on ulazio izletela je iz sobe i rekla: "Evo ga moj Luka". To nije mala stvar! On je jedini muškarac sa kojim sam upoznala Noru. Janjuša zna preko kamere, ali ne zna da mi je dečko. Dala sam mu toliko poverenje, a on se ovako ponaša. On samo sebe ukopava, a ja mogu i dalje da pričam. Ja ne želim njega da zakopam. Kad je spreman da se zakune u bolesnog oca i u Nou, a ja idem na svoju štetu - rekla je Aneli.

- Šta je bilo na snimku? - pitao je Luka.

- Samo naš odnos - rekla je Aneli.

- Malopre si rekla da se ništa ne vidi - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Aneli Ahmić, koja je priznala da je Luka Vujović krišom snimao tokom intimnog odnosa.

- Darko, kada smo bili na veridbi mi smo popili i on me pitao: ''Da li mogu da te snimim?'' i snimili smo se na dve ili tri sekunde. Ja sam mu uzela telefon i rekla da to izbriše, on je ispred mene izbrisao - rekla je Aneli.

- Ti lažeš, sram te bilo. Nikada te u životu nisam snimao - rekao je Luka.

- Kunem se u Noru, svi su brujali da postoji i lagala sam majku da se to nije desila. Bili smo u zanosu alkohola, tako da se jeste desilo i trajalo je dve sekunde, a on je na moje oči izbrisao to - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić i Luka Vujović urlali su jedno na drugo tokom reklama zbog njenog priznanja da je on snimao tokom intimnog odnosa, a on je odmah uzeo da se pravda

- Što bi snimao i obrisao posle dve sekunde? - upitao je Luka.

- Zato što ti je to fetiš - rekla je Aneli.

- Ma kakav fetiš? Da te snimam dok te j*bem, pa da ga gledamo da d*kam? - upitao je Luka.

- Ne vrišti, meni je lično rekla pre nego što joj je Miljana to rekla. Rekla mi je da si je na snimku pitao: ''Je l' sam bolji od Janjuša?'' i to je to - rekao je Ivan.

- Strašno koliko laže, sada ću da ispričam sve i znaćete o čemu se radi - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić koja je priznala da su joj ruke sada odrešene i da će tek pričati o Luki Vujoviću.

- Šta se desilo u malom stanu? - upitao je Darko.

- Ispričaću ti na intervju, neću ovde pred njima da pričam. Znala sam da će se on i Asmin udružiti ukoliko krenem da pričam istinu - rekla je Aneli.

- Međusobno se optužujete da želite da budete žrtve - rekao je Darko.

- Ja nikada neću biti žrtva, ušla sam ovde i nikome neću ostati dužna - rekla je Aneli.

- Da li se Luka promenio otkad je čuo da ga podržava Anitina fan grupa? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem o raskidu sa Aneli Ahmić.

- Ovako izgleda osoba koje je plasnki ušla,a već je shvatila da nema potrebu da bude sa mnom i da neće, jer da jeste kupila bi bračne posteljine. Imaju snimci gde smo dobili više posteljina pred moj ulazak. Ja sam poneo sivu od prošle godine, a dobili smo istu sivu i istu braon - rekao je Luka.

- Posteljina koju sam dobila od podrške nisam je ponela jer sam u svojoj glavi raskinula sa njim zbog Maje -rekla je Aneli.

- Mislim da mi je napolju sve radila iza leđa. Ušla je sa namerom da me gazi. Snimao sam je sve na moru, što ona zna da nije istina... Ljudi trče kupuju satove, pare donose, ali kad Luka kaže da nema snimak, oni neče poslati. To je laž! Kamera je u prodavnici sa memorijskom karticom. Kamera je upala u vodu i ne radi. Neka ode podrška i uzme karticu - rekao je Luka.

- On gleda u oči i laže da se nismo snimali, a ja se kunem u ćerku i idem na svoju štetu - rekla je Aneli.

Tokom emisije "Pitanja novinara", Aneli Ahmić obelodanila je da ju je njen, sada već bivši partner Luka Vujović tukao, te su tokom reklama nastavili svoju raspravu napolju.

- Tukao si me i te kako! Tu manipulaciju možeš nekome drugom - vikala je Aneli.

- Ja parkiram auto i plačem, a ona me vređa najstrašnije, Grofica je govorila da mi ne vređa oca - govorio je Luka.

- Mala mi plače pozadi, ostavio je mene napred da sedim - rekla je Aneli.

Asmin Durdžić održao je lekciju Aniti Stanojlović zato što je branila Luku Vujovića, a on joj je dao do znanja da to ne sme da radi obzirom da je žena i da nikad ne sme tako nešto da podržava.

- Što ga nije ostavila? - upitala je Anita.

- Nemoj da pričaš nešto kad ne znaš - rekao je Alibaba.

- Što je trpela? - upitala je Anita.

- Kanališ se, ima žena koje nisu išle u policiju. Nemoj da komentarišeš stvari koje nisu za tebe - rekao je Alibaba.

Nakon otkrića da ju je Luka Vujović tukao, Aneli Ahmić se odvojila sa Ivanom Marinkovićem kako bi mu otkrila sve detalje.

- Nije on mene tukao onako, znaš kako me je tukao. Sramota me je shvati! Nisam ti htela reći za snimak - rekla je Aneli.

- Sad sam to skapirao. Matora i ja smo rekli da te je sramota - rekao je Ivan.

- Nek mi Bog vrati na najgori mogući način - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Lukom Vujovićem koji je sve vreme demantovao da je tukao Aneli Ahmić.

- Luka, malopre ti je Aneli rekla: ''K*rvin sine'' - rekao je Darko.

- Ma nema veze, nije to ništa. Kajaće se za sve ovo što je rekla - rekao je Luka.

- Ja sam skinula teret sa sebe i Bog mi je svedok za mnoge stvari - rekla je Aneli.

- Moji postupci su sve dokazali, a i njeni. Sve je u pravu, tukao sam je i snimao krišom i to je to. Ovo što ona radi, ovo je njoj neko napolju napunio glavu. Zamisli ona ulazi i kaže da sam joj napravio pakao od života umesto da je ušla i rekla: ''Koga si ti snimao?'', kakva Maja - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anitom Stanojlović koja je žestoko nagazila Aneli Ahmić tvrdeći da laže da je Luka tukao.

- Meni je ovo šokantno što sam čuo stvarno, ne znam šta bih rekao - rekao je Nerio.

- Ja ne mogu da verujem da ona upoznaje dete s nekim ko je tukao - rekla je Anita.

- Za mene je ovo čist rijaliti par i čisti obračuni oko podrške. Ja za Luku sve znam, samo ćutim. Ne verujem da je Luka tukao, možda je samo ćušnuo. Ukoliko je već tako šta onda radi sa takvim čovekom? - upitala je Milena.

- Radi se o dve osobe koje su za mene iste u potpunosti i više bih stao na Lukinu stranu jer su se događale neke stvari i meni, ali ne mogu jer je on znao kako stvari stoje samo nas je pravio budalama. Ona priča za Teodoru nešto, a što si ti rekla: ''DA''. Ovo je najbolesniji odnos - rekao je Janjuš.

- Nažalost sam i ovim monstrumima rekla DA, a sad ću sve prstenove zafrljačiti - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Teodorom Delić o raskidu veridbe sa Nenadom Macanovićem Bebicom i o odnosu sa Filipom Đukićem.

- Zbog čega nisi bila čovek prema Bebici i zašto si pristala na veridbu? - pitao je Darko.

- Bilo mi je neprijatno, lagala sam i njega i sebe. Kad sam bila na veridbi nisam razmišljala o tim stvarima, nego sam se propustila tom trenutku. Lepo smo se proveli na veridbi. Ja ne bih stavljala akcenat na drugog muškarca. On je bio taj koji je raskinuo sa mnom, ako idemo do detalja. Ja sam kriva naravno za sve - rekla je teodora.

- Zbog čega misliš da si u Filipovim očima posebna? - pitao je Darko.

- Zbog toga šta on meni priča i kako se ophodi prema meni. Ja smatram da je on iskren - rekla je Tedora.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Teodorom Delić o njenom odnosu s Nenadom Macanovićem Bebicom, ali i Filipu Đukiću.

- Kako komentarišeš Nenadovu izjavu da sve što si do sada uradila sa Filipom može da oprosti, ali ako dođe do s*ksa može vremenom da oprosti, ako se budete družili? - upitao je Darko.

- To mene ne zanima. Sve i da ne dođe do odnosa sa Filipom, ja neću biti s njim - rekla je Teodora.

- Jutros si Bebici u krevetu više puta ponovila:“Nisam zaslužila da živim u zabludi, tek sad shvatam ko si ti, sve i da ne budem ni sa kim, neću biti sa tobom jer tek sada vidim sve“. Objasni nam kako si to živela u zabludi i ko je to Nenad, a tek sada si videla? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o njegovom odnosu sa Teodorom Delić.

- Ne mogu da pričam o tome... Mi samo tri dana nismo proveli zajedno i ništa mi se ne uklapa. Krivo mi je što nismo na vreme pričali o nekim stvarima. Imali smo sve organizovano i sad ovako - rekao ej Bebica.

- Smatram da si patološki lažov, to sam primetila - rekla je teodora.

- Nisam primetio poglede i to - rekao je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Nenadom Macanovićem Bebicom koji je priznao koliko je povređen.

- Teodora stalno priča da je manipulišeš i pokušavaš da je odvojiš od Filipa, zbog čega ona to misli? - upitao je Darko.

- Ne to me ne zanima, ona meni prebacuje da nađem devojku i tako dalje - rekao je Bebica.

- Zbog čega ne kreneš dalje da tražiš svoju sreću već gledaš u nju? - upitao je Darko.

- Želim da mi se zgadi, zato gledam. Ne znam šta treba da uradi da bi mi se zgadila, teško odbacujem ljude iz svog života - rekao je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Filipom Đukićem o njegovom odnosu sa Teodorom Delić.

- Počelo je pogledima i trajalo je do pre par dana,s ve ostalo ste videli. Za oko mi je zapao fizički izgled. Verujem da i žene prvo privuče fizički izgled. Ostale stvari nisam znao i nisam mogao da kažem. Deluje mi kul i njena energija mi je okej, nije napadna što ja volim. Ja često volim da budem sam. Ne osećam presing sa njene strane za sad. Ne mogu da kažem konkretnije jer ne znam još. Ja sam taj koji nije hteo da se poljubimo jer će nas smarati da li smo u vezi jer će nju da razapnu. Više sam obratio pažnju šta će sa njom da bude - rekao ej Filip.

- Je l' jedva čekaš da dotakneš njene usne? - pitao je Darko.

- Što da ne. Idemo polako zbog Bebice. Ja mislim da je on veći krivac za ovu situaciju od nje iako je ona kriva što je prihvatila. On je znao šta se dešava i hteo je sa veridbom da zataška tu priču. Meni nije jasno da ima decu a zbog devojke hoće da ide kući. Meni nije normalno da mu je ona bitnija od dece. Karakteristika rakova je da idu na kartu sažaljenja i da emotivno manipulišu, sve sam to ja radio i blam me toga. Mene vadi vodolija u podznaku. Kad vratim film gadim se sam sebi. On u dubini duše ne veruje u to. Ja verujem Teodori da se ja nisam desio da bi oni svakako raskinuli. Ona je mlađa od njega više od 10 godina, neiživljena je i treba da prođe u životu. On je probao na svoju vodenicu da prebaci priču, a nju je sve to gušilo. Ja Teodoru neću da izbegavam. Mi možemo u rehab da idemo i blejimo, ali da blejimo pored njega dva metra je nerpijatno - rekoa je Filip.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Miljanom Kulić, koja je dala svoj sud o odnosu Filipa Đukića i Teodore Delić.

- Bebica je folirant i manipulator, pokupio je sve što je mogao da pokupi od mene. Ja sam ga jurila kao psihopata i tražila odgovore na pitanja, ali krivim moju majku što me ubeđivala da je momak za mene - rekla je Miljana.

- O tom slučaju smo tri godine slušali, ajde hoću da te čujem za Đukića i Teodoru - rekao je Darko.

- Gori od njih između trećeg dana, Bebica je sve video i namerno to radi. Devojka nije u tom fazonu i bila je s njim isključivo jer je moj bivši momak i ušla je u taj odnos. On želi da je vrati, ali neće uspeti. On neće pobeći, to su samo manipulacije nad Teodorom. Ja sam jedina budala koja je bežala iz rijalitija zbog njega, a on to neće da uradi već samo pričam - rekla je Miljana.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Teodorom Delić o njenom odnosu s Majom Marinković.

- Šta se promenilo u tvom odnosu sa Majom i misliš li da je ona izgorela zbog tebe i Filipa? - upitao je Darko.

- Više su mi to ljudi sa strane pričali, ali ona sada jedina sve vreme priča i ubacuje mi se dok ja pričam. S druge strane ajde da verujem Maji da se odvojila od nas zbog priča o Asminu, ali ja mislim da ona hoće da se uvali u taj odnos - rekla je Teodora.

- Kako komentarišeš to što Maja kaže da sa njom ne možeš da vodiš verbalnu raspravu jer te jede za doručak? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o Staniji Dobrojević i Asminu Durdžiću, kao i o Asminovim sumnjama da Nora nije njegova ćerka.

- Nisi bila sa Zikom? - pitao je Darko.

- Nisam. Stanije stvarno ne bi bilo da nije mene. Ja je nisam viđala nešto na Pinku, nije bila aktuelna, ispuhala je davnih dana. Smotala je Asmina preko Instagrama. Zamisli kad je ona spala na jednog neznanca sa Instagrama. Ja u Majamiju da živim uživala bih i našla zgodnog, bogatog fubalera. Ona spala na ovog iz Cazima što ima dvoje dece, a nijedno nije priznao - rekla je Aneli.

- Je l' istina da je tvoj otac živeo kako je Asmin pričao? - pitala je Aneli.

- On je bio jedan gospodin - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem o njegovom odnosu s Milenom Kačavendom.

- Kako se osećaš nakon što te je odjavila Milena i rekla da više s tobom neće nikakvu komunikaciju? - upitao je Darko.

- Tužno iskreno, nemam ništa protiv toga i ako je to njena konačna odluka onda ću to prihvatiti bez svađe i ružnih reči - rekao je Janjuš.

- Na osnovu čega ti deluje da je Kačavenda odlepila za tobom i da ju je pojela ljubomora zbog tebe i Jakšićke? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Milenom Kačavendom o njenom odnosu s Markom Janjuševićem Janjušem.

- Mislila sam da se sve složim i sednem, ali neću. On ne mže mene da ućutkuje kao Aneli za stolom. Rekla sam mu da niko ne mene ne može da se dere, ja svoje ratove sama vodim i ne tražim da me neko brani. Ne vidim razlog da se na mene izrula kao na budalu, nema pravo na to. Ja nisam neka maloumnica i nemam 15 godina. Rekla sam mu da mi ne pravi zavrzlame sa ženama i to se upravo desilo. On ima puno pravo, mene to ne interesuje. Dava dana pre toga sam pravila tortilje i napao što njemu ne pravim da jede. Vanja dolazi, ja joj dajem tanjir i on govori da se zezao. Ne mogu da budem sigurna kad se sprda. Ja sam iz zaje*ancije rekla da ide kod Jakšićke jer mu je dala štrudle. Treći put mi napoljinje da je ovo moj rijaliti. Poenta je da se on zeza, danas dobacuje, a ovde ustaje i kaže da sma odlepila. Evo videćemo da li sam ja odlepila. Distancirala sam se jer ne mogu da dozvolim da podižu na ovu temu - rekla je Milena.

- Mani me se foliranja! Budite realni jednom, sramota! - rekao je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Minom Vrbaški i Borislavom Terzićem Terzom o njihovom raskidu.

- Porblme je utorak, ali ja opet kažem da nisam kriv. Svi ljudi koji su tu kažu da ništa loše nisam uradio - rekao je Terza.

- Još samo da mi pokaže da je tu ispravan. Pričao je kako mu je bitnije da pije, pa me još više iznervirao. Baš me zanima šta će dalje. Samo kad smo preživeli klipove. Od sad utorkom nismo u vezi - rekla je Mina.

- Nema piće utorkom. Stalo mi je do nje - rekao je Terza.

- Mi nemamo problem samo to - rekla je Mina.

Joca Novinar porazgovarao je sa Saletom Luxom i Sarom Stojanović.

- Saro kako si? - upitao je Joca.

- Pa nisam dobro, očekivala sam da će roditelji biti uz mene šta god da bude. Meni je sa njim prelepo i stvarno nam mnogi zavide ovde. Svaka bi poželela ovakvog momka, ali mogu samo da maštaju. Moja majka nije očekivala da imam odnose, ali sam se zaljubila - rekla je Sara.

- Ma kakvi intimni odnosi, ne znam da li oni još uvek veruju da rode donose decu. Malo smo vas ložili oko trudnoće, a njima smetam ja očigledno. Mene ne može da uzdrma ništa, a nju je to baš pogodilo samo što ja to ne mogu da rešim. Znam da je ona vezana za svoje, samo ja to ne mogu da promenim - rekao je Sale.

Autor: S.Z.