TEODORA NIJE MOGLA DA SE SKLONI OD NJEGA: Slavica Delić raspalila rafal po Bebici, pa vinula Đukića u nebesa: Konkretan je i iskren...

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U danima koji su iza nas, došlo je do zbližavanja Filipa Đukića i Teodore Delić. Ona je skinula verenični prsten, okončala emotivan odnos sa Nenadom Macanovićem Bebicom i rešila da nastavi dalje, što je njega veoma potreslo.

Dok većinski deo učesnika Elite smatra da je Delićeva još jedna u nizu Filipovih avantura, postoje i oni koji veruju da će njihov odnos uspeti.

Portal Pink.rs kontaktirao je njenu majku, Slavicu Delić, kako bi prokomnetarisala novonastala dešavanja.

Slavica je bez dlake na jeziku dala svoj sud o novonastaloj situaciji i zbližavanju Teodore i Filipa.

- Vidim da je Teodora srećna. Kad je njoj dobro, dobro je i meni. Ona je odavno želela da preseće vezu sa Bebicom, ali on joj nije dopuštao, potiskivao je, gušio. Ona je verovatno i letos imala nameru da se odvoji, ali ipak su ostali zajedno. Filip je drag i slada, umetnička dušica. Primetno je da mu se Teodora dopada Filipu, ali on ne može da se opusti nikako, jer ima problem nije mu prijatno zbog Bebice. Bebica ih stalno ''snajperiše'', ne smeju ni da se ljube, čak ni gledaju. Videćemo kako će dalje biti, nadam se da će joj Filip delima pokazati kakvu vrstu vezivanja sa njom hoće u nekom narednom periodu. Mislim da Filipa ne zanimaju negativni komentari učesnika, ja sam to primetila. Oboje se dobro drže, s obzirom na to da su učesnici veoma naoštreni na tu priču. Ne poznajem Filipa, ali mi deluje kao veoma konkretan, iskren i jasan, a kako vreme bude prolazilo, videće se u kom smeru ide taj odnos.

Autor: S.Z.