JASNO I GLASNO: Sofija preko Anelinih bivših rešila da je PECNE, stavila joj do znanja šta misli o njoj! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez ustezanja!

Učesnici Elite danas imenuju najpakosniju osobu. Naredni na redu da iskaže svoj stav bio je Borislav Terzić Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je najpakosnija oosba, koja je prema Mići ipala grozna, a o Luki i da ne pričam. Odvratna je osoba, gadi mi se njena ličnost i ponašanje. Na drugom mestu je Uroš Stanić, običan je smećar, odvratan je. Na trećem mestu je Ivan - kazao je Terza.

- Uroš, Babejićeva, Sunčica - kazao je Luks.

- Asmin ne pakostan jer je Aneli skinuo masku. Luka je na drugom, pakostan je jer je takvu dobricu poput Aneli ostavio. Dača je na trećem mestu, zloban je jer nije uzeo bračni krevet za nas, pa sad moramo da delimo - kazala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

