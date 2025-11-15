AKTUELNO

Domaći

PROGANJAĆU GA DO KRAJA: Aneli izgorela od ljubomore kad je zatekla Anitu i Luku same (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj bilo svejedno!

Tokom popodnevnog odmora Aneli Ahmić je ušla u Odabrane gde je zatekla Anitu Stanojlović i Luku Vujovića što ju je iznerviralo.

- O, vidi, vidi, u sobi ste zajedno! Joj kako ste slatki! Preslatki ste. Znaš da ću pozvati svoju podršku da vam pošalju poklone. Pokazao si svoje lice Lukice. Pokazao si da te interesuje ponovo treća osoba - rekla je Aneli.

- Aneli tripuješ - rekla je Anita.

- Pozvao je Baju i to je dovoljno - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla si da te ne zanima - rekao je Dačo.

- Proganjaću ga do kraja - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić

