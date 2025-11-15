PREOKRET! Aneli slučajno priznala da je lagala sve o AFERI "ŠLEP", pa pokušala sebe da opravda (VIDEO)

Šok!

Ilija Pečenica porazgovarao je sa Aneli Ahmić o Luki Vujoviću, kada je ona indirektno priznala da je lagala sve kad je govorila o aferi vezano za Stefana Karića i njen auto.

- Sve ono što sam ja spolja gledala je mene mučilo i nisam bila srećna. Gledala sam da li ga ona zanima i da li on igra igru. Ja njega volim! To je ta bolesna ljubav... Sve što sam ispričala se desilo. Nisam imala u planu da to ispričam, ali me navodio na sve to. Htela sam da sve ispričam na početku, ali kad sam ga zagrlila videla sam da ga volim i da ne mogu to napraviti. Mirila sam se sa njim i pokušavala da izgladim odnos, ali nije išlo. Sutra da se pomirim ja ću opet plakati. Ne verujem mu! Njega zove sin i naše slike u stanu, a on govori: "Tata, kako se blamiraš", a ja ćutim. Već je malom ubačena bubica da ja ne valjam. Luka je postao Luka Vujović preko mene. Ako uđe u vezu sa Anitom on će biti najbolji, a ja najgora. On je jako namazan! Ja se ovde osećam jako lakše. Znam da sam osuđena, ali mi je lakše. Meni je to stajalo na srcu jer je on predstavljao da smo savršeni. On je branio moju porodicu lažno, nadmetao se sa Asminom. Kad sam ja ušla on se povukao. Njegovo opravdanje je bilo da ste mu punili glavu kako ja njega varam i ne znam šta sve - rekla je Aneli.

- Ja ne - rekao je Ilija.

- Ja sam odavde jako poštovana! On je meni to utuvio u glavu da me mrze - rekla je Aneli.

- On je pričao sve najlepše o vašoj vezi, a ti si - počeo je Ilija.

- Jedno je slika na Instagramu. Ja sam osoba koja ne podnosi laži. Ja ću sa najmilijima zaratiti zbog laži! Nemoj me lagati! Ja idem na štetu i vazda govorim istinu. Uzela sam taktiku da sada i ja lažem neke stvari. Šta ja imam priznavati gde sam bila, kad sam se vozila u kombiju ili na šlepu?! Lažu svi! Neke životne stvari neću da lažem - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić