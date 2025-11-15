VREME MU JE DA SE SKRASI I OŽENI! Otac Filipa Đukića progovorio o sinovljevom odnosu sa Teodorom Delić, a evo šta kaže za Bebicu

Filip Đukić na korak je do ulaska u vezu sa Teodorom Delić, koja je prekinula veridbu sa Nenadom Macanovićem Bebicom samo nekoliko dana nakon što joj je stavio prsten na ruku, da bi potom priznala da joj se od samog početka dopada atraktivni voditelj i tatu majstor, sa kojim se zavodljivo gleda od početka aktuelne sezone "Elite".

Teodora je na meti osuda većine cimera u Beloj kući zbog postupka prema bivšem vereniku Bebici, dok Filip kaže da želi da se sve između njega i Delićeve spontano odvija.

Mi smo kontaktirali Zorana Đukića, Filipovog oca, kako bismo proverili kakvo mišljenje ima o Teodori i sinovljevom odnosu sa njom.

- Kuku, majko moja, šta ću s njim! Ne znam šta da mislim... Izbegavam da komentarišem tuđu žensku decu, mogu samo Filipa da komentarišem, ne znam šta da kažem. Naravno, uvek kažem, ako nj emu odgovara, odgovara i meni. Meni je moj otac govorio:"Sine, neću ja da spavam sa njom, ti ćeš". Ako je on u njoj nešto video, ako mu se ona dopada... To je njegova odluka - kaže Filipov otac, koji se osvrnuo i na Bebicu.

- U tim igricama uvek neko nadrlja, neko plače. I muškarci plaču, pa tako i on. To su normalne reakcije, kada čovek dođe u takvu situaciju... To rade i muškarci, samo što se prave frajeri, pa plaču da ih niko ne vidi.

Na pitanje da li priželjkuje Filipovu ženidbu, njegov otac kaže:

- Naravno da bih voleo da se skrasi i oženi, magarac već ima 37 godina. Ipak, treba da nađe neku spolja, samo ne znam gde će da je upozna i kad, on radi dva posla, planira još jedan posao da pokrene... Vreme mu je da prikoči malo - rekao je on, koji ipak priželjkuje snajku van rijalitija.

- Malo sam razgovarao sa njim posle svih njegovih učešća, kaže da je u rijaltiiju jako zaj*ebano, jer si zatvoren, oslanjaš se tamo na te ljude oko sebe, i devojke, normalno, ali jako mali broj veza iz rijalitija zaista opstane napolju - zaključio je on.

Autor: D. T.