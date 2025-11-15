Aneli optužila Luku da ju je tukao, a sada se hitno oglasila njegova majka Biljana: Razvezala jezik o bivšoj snaji!

Aneli Ahmić i Luka Vujović raskinuli su veridbu i, kako su objasnili, definitivno stavili tačku na njihovu turbulentnu emotivnu vezu. Raskid je bio buran, a sve je kulminiralo prošle noći, kada je Aneli u emisiji "Pitanja novinara" optužila bivšeg za nasilje.

Kako je ispričala, tukao ju je čak tri puta, a optužila ga je i da je tajno snimao njihove svađe i iznela sumnju da je to isto činio tokom intimnih odnosa.

Tim povodom se za naš portal oglasila Biljana Vujović, Lukina majka.

- Ja sam šokirana onim što sam sinoć čula i videla. Moj Luka sigurno nije nasilnik, za te situacije koje Aneli spominje znam i ja, tj. naknadno sam saznala. On se suzdržao, ja ne znam da li bih kao žena. Smatram da će još malo žene tući muškarce, i deca roditelje jer im zakon to omogućuje. Gde je tu nasilje prema muškarcima. Na primer, i u rijalitiju se vidi po tome što muškarci kuvaju, čiste i dobijaju šamare i provociraju se i navode na fizički kontakt. Sve je izgubilo smisao - kaže Biljana, koju smo upitali i kako komentariše nove Aneline uvrede.

- Opet ću ostati suzdržana kad je Aneli u pitanju. Mogu samo da je demantujem za dogovor mene i mog sina. Na žalost, nisam sa njim razgovarala na temu rijalitija, a ni bilo čega vezano za njih dvoje... Samo iz razloga jer me ne bi ni poslušao, ni saslušao. Pustila sam da vreme sve pokaže. I evo pokazuje. Moja jedina trenutna želja je da se nikada više ne spoje. I da oboje pronađu svoju sreću u ljubavi, a prava sreća im je već data jer su oboje roditelji. Za mene je ovo završena priča i velika lekcija Luki. Na majku se ne da! Majka je jedna! One sekunde kada je mene uvredila trebalo je da je ostavi, jer ona od mene nikada ništa loše nije čula, a to sto koristi laž da sam za nju rekla da je ciganštura je samo oružje da me oblati i kod njega i kod naroda. Na sreću ja koristim reč Romi i nikada u pogrdnom kontekstu. Ne znam šta nosi dan a šta noć, ali samo ludi ljudi prelaze preko ovako krupnih stvari

Autor: D. Tanasijević