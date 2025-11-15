AKTUELNO

Domaći

DETE NEĆE IĆU U ŠKOLU OD SRAMOTE! Žestoka svađa Aneli i Asmina trese Elitu, leti perje na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ušli su u žestoku raspravu koja je zatresla zidove Bele kuće, ubrzo ih je i obezbeđenje opkolilo.

- Tvoj tata je bio gospodin, a nisi išla kod njega jer si živela u Lincu. Majka i sestra su se ponašale prema njemu kao prema klošaru - rekao je Asmin.

- Ti ćeš umreti kao klošar! Obuci se klošaru! Meni je sve novo i primereno - rekla je Aneli.

- Je l' još uvek ljubavnica? - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj se sa mnom igrati! - rekla je Aneli.

- Od mene si uvek trzao! Plakao si kao pi*kica i molio da se vratim - rekla je Aneli.

- Jesi ostavljena ili prevarena? - pitao je Asmin.

- I ostavljena i prevarena! Neće ti devojka biti žrtva - rekla je Aneli.

- Tvoje dete se stidi tebe! Napravili ste od momka monstruma, a branio vas je ovde! Ti si koza, kakve lavice! Lakše se otarasiti side nego vas Ahmića! - rekao je Asmin.

- Samo se nadam da mi ćerka neće povući građu tela na tebe - rekla je Aneli.

- Ćerka je već ostala bez majke! Sad imate novca da mi vratite moje pare, i ti i tvoj brat. mirišeš na spe*mu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni miriše iz usta! - rekla je Aneli.

- Gleda ti brat kako se je*eš, ćerka gleda kako abortiraš, ti si hodajući blam! Dete neće ići u školu jer je sramota ku*ve majke! - vikao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

