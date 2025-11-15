AKTUELNO

SAD ĆE ONA VIDETI KO JE LUKA! Šok! Bajo potvrdio da je sa sinom imao DOGOVOR u vezi Aneli: Raskid je bio u planu malo kasnije, ali...

Definitivnom raskidu bivših verenika Aneli Ahmić i Luke Vujovića najviše se obradovao njegov otac Nikola Vujović Bajo, koji je svaki put otvarao šampanjac kad god bi oni raskinuli, a sada, kada su zauvek stavili tačku na njihovu vezu, rešio je da proslavi kako dolikuje.

U razgovoru za Pink.rs priznao je da je predviđao ovakav scenario.

- Ja sam to najavio onom slikom. Očekivao sam, to je bilo u planu malo kasnije, ali eto... Bolje što je ranije došlo. To je to, definitivno je kraj, a sada će ona videti ko je Luka! Sada moj Luka nastupa... Normalno da ću proslaviti, trenutno sam u Španiji. Verovatno ću i tu da častim sve elitare, biće sve široko, da vidi ona da nije mogla da uđe u pleme Vujovića i da vidi kako se to proslavlja. Gospođice Aneli, žao mi je, stvarno - u svom stilu za Pink.rs kaže Bajo.

Na pitanje kako komentariše optužbe na sinovljev račun, da je bio nasilan prema Aneli, kaže:

- Ne verujem u to, poznajem Luku. Ona je to radila i sa Janjušem, Asminom, svi su to govorili. Čak i kad je ulazila, govorili su svi da će za to da ga optuži, ali dobro, videćemo... Verovatno je snimila ako se to desilo, čekamo dokaze. Nije u redu ako je to istina, ja ga ne znam takvog, ali ona kakvo je zlo može iz čoveka i najgore da izvuče iz čoveka. Doživeli smo taj njen rad zaštićenog svedoka, tako žive zaštićeni svedoci, tako i ona fura svoj fazon, namešta ljude, kao što je i mog sina sad namestila. Ona sad vežba, pa kad izađe napolje da opet bude zaštićeni svedok

Pitali smo ga i da li su istinite glasine da je imao tajni dogovor sa sinom Lukom u vezi njegovog učešća u rijalitiju i emotivne veze sa Aneli, budući da se u jednoj prepisci vidi kako piše da se za sada "sve odvija po planu" i da "nije valjda lud da vozi dalje od Nove godine".

- Ne bih sada o tome, neka zaključe gledaoci, novinari i svi ostali... Kako kažu, gde ima dima, tu ima i vatre. Videćemo... Idemo u finale - poručio je Bajo, a šta je zapravo hteo javnosti da stavi do znanja, prosudite sami.

Autor: D. Tanasijević

