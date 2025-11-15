AKTUELNO

Stižu pokloni iz Švajcarske za Anitu i Lukicu? Oglasio se Bajo: Aneli nije mogao da smisli, a evo da li Stanojlovićevu želi za NOVU SNAJU

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nikola Vujović Bajo, otac Luke Vujovića, presećan je jer je njegov sin definitivno raskinuo veridbu s Aneli Ahmić, koju od početka njihovog odnosa nije podržavao, a sada se u "Eliti" uveliko spekuliše o potencijalnim devojkama koje bi mogle da osvoje Vujovićevo srce.

Najrealniji izbor bi, saglasni su mnogi, mogla biti Anita Stanojlović, koja mu se smešla i otvoreno udeljuje kompliemente, a sada, otkako je raskinuo sa Aneli, opustio se i sam Luka, te mnogi u Beloj kući komentarišu da među njima već sevaju varnice.

Foto: Pink.rs

Pozvali su čak i njegovog oca Nikolu Vujovića Baju da im šalje poklone iz Švajcarske, a mi smo ga kontaktirali kako bismo proverili vidi li bivšu Matorinu ženu za svoju novu snaju.

- Ne podržavam Luku ni sa jednom iz "Elite". Poznato je moje mišljenje i stav u vezi njega i Sandre Obradović, to je i dan danas. Tu se nije znalo ni za Kristal, druga pića ni prozivode iz Švajcarske pre mene... Ako Sandra uđe, možda opet budu pili Kristal i jeli slatkiše iz Švajcarske. Neka je zovu, nek je prizovu, ja sam tu... Inače, ništa me drugo ne zanima - rekao je Bajo i dodao:

Foto: Pink.rs

- Kako sam rekao prvi mesec kad je ušao, tako govorim i sada, iza toga stojim. Ako ima te priče, tu sam maksimalno, sve, najsrtećniji da budu na svetu. Ako ne, neka su živi i zdravi. Videćemo kada Luka izaće, naći će on devojku, ne sekiram se ja - zaključio je on.

SAD ĆE ONA VIDETI KO JE LUKA! Šok! Bajo potvrdio da je sa sinom imao DOGOVOR u vezi Aneli: Raskid je bio u planu malo kasnije, ali...

Autor: D. Tanasijević

