TEODORA ILI FILIP? Počinju Nominacije u Eliti uživo na Pinku, vreme je da sve isteraju na čistac!

Pratite uživo na Pink televiziji!

Ovonedeljni vođa, Sara Šajić za svoje potrčke postavila Filipa Đukića i Teodoru Delić između kojih postoje varnice.

Podestimo, Teodora je zbog njega raskinula veridbu sa Nenadom Macanovićem Bebicom zbog čega je naletela na žestoku osudu cimera.

Sada je vreme da se svedu računi, te je tako voditeljka Ivana Šopić stigla u Belu kuću i sve je spremno za početak još jednog izdanja emisije "Nominacije", a kako će proteći ovo veče, ne propustite ni trenutak da saznate, već PRAVAC NA PINK!

Autor: A.Anđić