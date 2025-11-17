Ako ne bude imala nijednog dečka... Bivši učesnik Elite 9 spremio iznenađenje za Boginju, pa žestoko opleo po Radi: Sve radi zbog kadra! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Maša Mihailović i Stefan Kandić Kendi ugostili su bivšeg učesnika Elite 9, Branka Živića.

Branko Živić ovom prilikom je odmah otkrio svog favorita za finale, a zatim se osvrnuo i na svoje iskustvo u rijalitiju. Usput je priznao i ko mu se najviše dopada u Beloj kući.

- Od novih jedino će biti u top tri Boginja. Ona je najjača i ja ću da glasa. Ako ne bude imala nijednog dečka i ostane do kraja, ona će ući u top tri - rekao je Branko, pa se osvrnuo na svoje učešće u rijalitiju:

- Drugačije je mnogo unutra nego gledati preko televizora. Ankete su bile nezgodne, zamisli posle sedam dana da kažeš nekome da je ološ. Stariji nisu želeli da pričaju sa nama. Nisu hteli da ti kažu kako se pali šporet. Kačavenda nije htela da pruži ruku. Ivana su naveli za sebičnog, a on to nije. Filip me je recimo savetovao da bacim neku foru je rimam dobre. Svaki put kad su Nominacije su bacali glupe fore ko ide kući. Mi nismo očekivali da ću ja otići. Kladili smo se tad na Petju, Sunčicu i Jompaza. Mene je odjednom bolela glava i ja sam znao da odlazim, kao da sam imao neki osećaj.

- Koja se devojka tebi svidela? - pitao je Kendi.

- Ima dosta lepih. One razmišljaju da treba da budu sa nekim starim učesnicima kako bi opstali. Maja je brat, sa njom sam bio dobar zbog čorbe. Boginja je baš lepa devojka samo što ima 30 godina. Ima dosta dešavanja da može da se desi. Ispašću džentlemen da ne kažem. Sa Sarom naprimer, sa Radom sam se čuo spolja. Ona hvata dosta kadar to smo primetili. Ona je bila u priči sa Viktorom, pa onda nešto drugo. Ja u krevet, ona sa mnom. Pričala je o našoj pesmi, da budemo komentarisani. Znao sam da je to zbog kadra! Sutradan sa Tošom, ona kaže: "Sviđa mi se Dača, ali nemoj da kažeš novinarima", a Toša u lajvu. Unutra možeš da budeš sa bilo kim - rekao ej Branko.

- Ima li neka devojka koja je baš po tvojim kriterijumima? - pitala je Maša.

- Boginja je prelepa! Svi smo mislili da ima 19 godina, a ne 30. Najbolje mišljenje imam o njoj i šaljem joj poklon za Novu godinu - rekao je Branko.

Autor: A.Anđić