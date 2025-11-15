Krivična prijava protiv Milene Kačavende! Učesnica Elite u problemu, stiže joj i privatna tužba: Tim advokata je non-stop prati, ovo ne praštamo!

Učesnica "Elite" Milena Kačavenda mogla bi da snosi pravne posledice zbog svega što je u rijalitiju izgovorila na račun pevačice narodne muzike Zorice Marković.

Poznato je da njih dve već nedeljama unazad vode žestoki rat u Beloj kući, a sada je Ilija, Zoričin sin, rešio da stane u majčinu odbranu, te da podnese tužbe protiv Kačavende.

- Predata je krivična prijava i sprema se privatna tužba protiv Milene Kačavende za sve izrečene uvrede, povredu časti, urušenu sigurnost i silne klevete i neistine. Preti, vređa i širi dezinformacije. Moja majka nije bilo ko, već nosilac zaštite očuvanja tradicionalne, narodne muzike, društvene kulturne baštine. Ima nacionalnu penziju, da se zna. To se gleda kao napad na osobu od važnosti jedne zemlje. Ako neka prosečna nagrada za povredu ili iznos dobijene presude jeste 500.000 dinara, to se duplira, nekad ide i do tri puta veći iznos za ovakva lica, samo da uporedim... - rekao je za Pink.rs Ilija, koji je našoj redakciji dostavio prijavu.

- Po privatnoj tužbi je gonimo za klevetanje i povredu časti, za sve uvrede koje je Milena uputila Zorici Marković. Tim advokata je non-stop prati, pratimo situaciju, ne zaboravljamo i ne praštamo. Jedno je kada se igra rijaliti umerenom notom, kada se prozivaju i vređaju do neke umerene granice... Majka to nikada nije radila niskim udarcima, već motivima, istinom i svojim stavovima jake i uspešne žene. Očigledno ih to boli, a sada će i zakonski da ih boli, svi će biti sankcionisani koji su nju lično povredili. Branimo je brat i ja, cela porodica, vidimo da je većina ljudi na našoj strani - rekao je on.

Autor: D. Tanasijević