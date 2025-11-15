ON JE PSIHOPATA! Marija Kulić bez zadrške oplela po Bebici, pa iznela šokantne tvrdnje na račun Teodore: Privodila je momke na Kalemegdanu (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Maša Mihailović i Stefan Kandić Kendi uključili su Mariju Kulić u emisiju.

Marija je ovom prilikom prokomentarisala prekid veridbe Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, koji je i bivši dečko njene ćerke, Miljane Kulić.

- Nije bila ljubav ni kad je bio sa Miljanom. On je mnogo gore stvari radio i sa Miljanom. On je psihopata! Veže se i ne ume da živi bez te osobe. Ne može da se prilagodi. On nije odlazio kući iz rijalitija nego je dolazio u Niš kod Siniše. Nije spavao nego je gledao Miljanu i Zolu. Dok je bio u vezi sa Miljanom je propušio, folirao se da povraća. Sve su se hvatale jer je bivši dečko Miljane Kulić. Znali su da će to biti najbolja priča za opstanak. Teodora je izlazila bez para, pa se vraćala njemu zbog novca. Vidi se da ona očima ne može da ga gleda. Teodora je takva osoba... Kad je mogla sa Erom, sa crncem... Mita koji je u zatvoru mi je pričao da je privodila momke na Kalemegdanu. Ona nije studirala u Beogradu. Došla je u veliki grad, mislila je da će manje da se zna. Čula sam ko je dolazio kod nje u stan i sa kim je opštila. Ona može da opšti sa njim, a da bude zaljubljena u Filipa. Filip mi uopšte nije određen. On se ne izjašnjava kako treba. Meni liči da će i ona da bude utorak devojka. Da je on zaljubljen, ko bi njemu bio Skraćeni? Kao biće mu neprijatno, nešto mi tu ne sluti da će biti ozbiljna veza. Ja bih volela, oni su meni idealan par - rekla je Marija.

- Ona se složila da bi i njoj bilo neoprijatno - rekla je Maša.

- Ma kako da ne! Takve žene i takve devojke mogu sve. Zamislite kad idu po trojkama i četvorkama... Devojka je ubi Bože. On je još gori od nje! On je Miljani govorio da je voli više od dece, Teodori je govorio da je voli isto kao decu. On se grdno prevario! Ona se držala njega jer joj je bio zaštitnik. Mnogo bi gore prošla da nije imala njega. On je svestan odlično kakva je ona. Njemu to sve nije bitno i da ima odnose sa Filipom.To je jedan bolesnik! On je Miljani praštao sve. Ona bude namerno sa Zolom, a on ide i moli je da bude sa njim. Nije imao 30 kilograma kad je Miljana bila sa Zolom. Moja je krivica bila jer sam ja želela da ona zaboravi Zolu. Pored ovog ima da se setiš i najgoreg, samo da nisi sa njim - rekla je Marija.

- Miljana kaže da je karma učinila svoje. Ona je njega molila za razgovor i za objašnjenje, a sad mu se sve vratilo - rekla je Maša.

- On nije imao odgovor jer je imao mentora u spoljnom svetu. Miljana je u jednoj svađi spomenula Zolu i on je rekao: "Misliš da ja ne mogu da uđem unutra i da budem sa drugom". Onda je ušao i bio prvo sa Slađom Poršelinom na onom kvadu. Ja sam sa Đedovićem imala svađe, a on ga je sve naučio. Čovek je beskintaš napolju! Živeo je na Miljanin račun dve godine. Izdržavanje dece, da ga ne tuže... Gledao je na sve načine da dođe do novca. On je jedan običan neradnik, tako je i ove sezone. On Miljanu nije smeo da ovede kući jer bi joj bilo sve jasno. Šta su mi njegovi ispričali protiv njega... U svako odnosu je isti - rekla je Marija, pa dodala:

- Postoji velika mogućnost za pomirenje ako joj Filip okrene leđa. Tu nema ni Lj od ljubavi. Oni nisu ni kao brat i sestra. Ja ih nikad nisam gledala kao par. On je nju prisiljavao na taj način što će joj vređati porodicu i sve. Ona se boji njega jer ne bi mogla da izdrži da joj vređa porodicu, baca stvari, skida zube...Pitanje je bilo samo dana - zaključila je Marija.

Autor: A.Anđić