Došli smo da raskinemo! Frka Anđele i Gastoza na koncertu Mirze Selimovića, pobednik Elite crveneo i izvinjavao se

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz pojavio se večeras u Sava Centru na koncertu Mirze Selimovića zajedno sa devojkom, drugoplasiranom superfinalistkinjom rijalitija Anđelom Đuričić.

Kako piše Blic, Anđela je sve vreme izbegavala medije i bežala, dok se Gastoz kulturno javio. Pokušao je, kako kažu, da izvuče situaciju, a potom se izvinio zbog neprijatnosti.

- Zdravo dobro smo. Došli smo na konceret da raskinemo upravo - šalio se Gastoz dok je Anđela bežala.

- Dođi vamo - rekao joj je u jednom trenutku, a ona je ljutito odbrusila "Neću", piše Blic.

Razlog njene ljutnje navodno su naslovi. Gastoz je na kraju sve prebacio na šalu, a bilo mu je vidno neprijatno.

- Možda smo baš i mi ti koji će se veriti večeras na koncertu. Možda sam baš večeras hteo da je zaprosim. Ona možda zna da sam to hteo, a sad ste mi pokvarili ideju. Sad moram neki drugi put.

Autor: A. A.