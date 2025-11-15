Došli smo da raskinemo! Frka Anđele i Gastoza na koncertu Mirze Selimovića, pobednik Elite crveneo i izvinjavao se

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz pojavio se večeras u Sava Centru na koncertu Mirze Selimovića zajedno sa devojkom, drugoplasiranom superfinalistkinjom rijalitija Anđelom Đuričić.
Kako piše Blic, Anđela je sve vreme izbegavala medije i bežala, dok se Gastoz kulturno javio. Pokušao je, kako kažu, da izvuče situaciju, a potom se izvinio zbog neprijatnosti.
- Zdravo dobro smo. Došli smo na konceret da raskinemo upravo - šalio se Gastoz dok je Anđela bežala.
- Dođi vamo - rekao joj je u jednom trenutku, a ona je ljutito odbrusila "Neću", piše Blic.
Razlog njene ljutnje navodno su naslovi. Gastoz je na kraju sve prebacio na šalu, a bilo mu je vidno neprijatno.
- Možda smo baš i mi ti koji će se veriti večeras na koncertu. Možda sam baš večeras hteo da je zaprosim. Ona možda zna da sam to hteo, a sad ste mi pokvarili ideju. Sad moram neki drugi put.
Autor: A. A.