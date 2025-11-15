AKTUELNO

Domaći

Došli smo da raskinemo! Frka Anđele i Gastoza na koncertu Mirze Selimovića, pobednik Elite crveneo i izvinjavao se

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz pojavio se večeras u Sava Centru na koncertu Mirze Selimovića zajedno sa devojkom, drugoplasiranom superfinalistkinjom rijalitija Anđelom Đuričić.

Kako piše Blic, Anđela je sve vreme izbegavala medije i bežala, dok se Gastoz kulturno javio. Pokušao je, kako kažu, da izvuče situaciju, a potom se izvinio zbog neprijatnosti.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Zdravo dobro smo. Došli smo na konceret da raskinemo upravo - šalio se Gastoz dok je Anđela bežala.

- Dođi vamo - rekao joj je u jednom trenutku, a ona je ljutito odbrusila "Neću", piše Blic.

Razlog njene ljutnje navodno su naslovi. Gastoz je na kraju sve prebacio na šalu, a bilo mu je vidno neprijatno.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Možda smo baš i mi ti koji će se veriti večeras na koncertu. Možda sam baš večeras hteo da je zaprosim. Ona možda zna da sam to hteo, a sad ste mi pokvarili ideju. Sad moram neki drugi put.

Autor: A. A.

#Anđela Đuričić

#ELITA

#Nenad Marinković Gastoz

POVEZANE VESTI

Domaći

SKUĆIO SE! GASTOZ SE POHVALIO NOVIM STANOM: Evo kako izgleda nekretnina koju je pazario pobednik Elite 8 (VIDEO)

Domaći

Prvo oglašavanje Gastoza za Pink.rs nakon vesti da je završio u bolnici: Evo šta se dešava sa zdravstvenim stanjem pobednika Elite

Domaći

GASTOZ U BOLNICI! Drama pobednika Elite, lekari specijalisti hitno intervenisali

Domaći

Ovo su prvo uradili u Crnoj Gori: Umesto morskih plodova, Anđela i Gastoz navalili na ovaj srpski specijalitet (FOTO)

Domaći

OVO SU SVI ČEKALI: Evo kako je protekao susret Gastoza i Anđele sa njenom porodicom i da li su prihvatili zeta (FOTO)

Domaći

Anđela Đuričić u minijaturnom bikiniju koji JEDVA PREKRIVA INTIMU: Snimala se sa Gastozom na brodu, a on bez majice (VIDEO)