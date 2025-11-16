AKTUELNO

NE MOGU DA JE PODNESEM UTORKOM! Marija besna kao ris zbog Miljaninog alkoholisanja, pa brutalno udarila na Maju i Teodoru: Nije štedela reči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock, Pink.rs ||

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Maša Mihailović i Stefan Kandić Kendi uključili su Mariju Kulić u emisiju.

Marija je ovom prilikom prokomentarisala prekid veridbe Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, koji je i bivši dečko njene ćerke, Miljane Kulić. Ubrzo se osvrnula na druge, aktuelne učeniske Elite 9.

- Kao su oni dva meseca razgovarali, pa su onda ušli u vezu... Opasno se one čuvaju. On bi hteo da bude sa nekom u rijalitiju i da komentariše druge, a ne ume svoju vezu da zaštiti. On je od Miljane otišao i ništa nije objasnio. Videli smo da je to jedna šljamčina i slina! - rekla je Marija, pa se osvrnula na Aneline optužbe da ju je Luka tukao:

Foto: RED TV Printscreen

- Verujem joj, nije ona toliko luda i nenormalna. Verujem da ju je maltretirao. On je zapretio njoj i Milici da će im polomiti vilice. Niko je nije terao da nakon prvog udarca ostane sa njim, ali podrška šalje novac. Ušli su u vezu radi podrške. Od te priče nema ništa - rekla je Marija, pa se osvrnula na Maju i Anitu:

- Maja zna da će biti na stubu srama ako bude sa Asminom. Da su napolju, bila bi naravno. Anita će da gleda sa nekim da bude kao i svako. Čula je da je imućna porodica, pa bi i ona da se prišljamči. Meni Anita i Luka ne idu zajedno kao par. One su mi slične, neće moći da se izbori ni sa Anitom. Okrene mi se u stomaku kad dođu da komentarišu ovi koji su sve i svašta radili. Užas jedan! Ne može Miljana da trpi folirante i ne voli ljude koji sebe uzdižu. Maju su gazili svi, niko se više nije izblamirao. Maja je došla da rastura veze, isto Anita i Anđelo! Anita jeste zavolela Anđela, bilo ko da je prihvati. On je bio ljigav u onoj sezoni, bio je tu da je opere samo. Ona se zaljubila u njega - rekla je Marija, nakon čega je prokomentarisala Miljanino učešće:

Foto: RED TV Printscreen

- Ako bi me pozvao posle žurke ja bih rekla sve i svašta. To je žena koja ne treba da pomiriše kap alkohola, a kamoli da popije. Ne mogu da je podnesem utorkom, a ostalim danima je odlična. U ovoj sezoni je najbolja verzija sebe. Miljana nema granicu za šalu, tu ume da pretera - rekla je Marija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

