Snimali su se pijani u Turskoj! Đedović razotkrio Aneli i Luku: Tokom odnosa je pitao da li to BOLJE RADI od Janjuša i sve slao u fan grupama!

Aneli Ahmić i Luka Vujović žestoko su se posvađali tokom emisije "Pitanja novinara" i međusobno izneli brojne optužbe, a stvar oko koje su se usaglasili je da na emotivnu vezu definitivno stavljaju tačku, ovaj put zauvek.

Aneli je ispričala da ju je Luka tukao, što je on demantovao, a takođe izrazila je sumnju da ju je krišom snimao tokom seksualnih odnosa.

Naime, kako je ispričala, jedna žena iz njene podrške rekla je da je eksplicitni snimak svojim očima videla, što je Luka takođe demantovao, a sada je svoja saznanja podelio i bivši učesnik Marko Đedović.

Kako je objasnio u kratkoj izjavi za naš portal, i on ima saznanja o pomenutim snimcima.

-Što se snimka tiče, znam za jedan koji je nastao kada su bili pijani u Turskoj i da je Luka tokom seksa snimio glasovnu poruku i poslao u grupe u kojoj, dok imaju seks, je pita je l' bolje j*be on ili Janjuš, a ona mu odgovara:"Ti". To znam i da je to poslao u grupe sa fanovima. Užas

Autor: D. Tanasijević