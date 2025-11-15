AKTUELNO

Snimali su se pijani u Turskoj! Đedović razotkrio Aneli i Luku: Tokom odnosa je pitao da li to BOLJE RADI od Janjuša i sve slao u fan grupama!

Izvor: pink.rs, Foto: instagram printscreen, Jelena Simonović ||

Aneli Ahmić i Luka Vujović žestoko su se posvađali tokom emisije "Pitanja novinara" i međusobno izneli brojne optužbe, a stvar oko koje su se usaglasili je da na emotivnu vezu definitivno stavljaju tačku, ovaj put zauvek.

Aneli je ispričala da ju je Luka tukao, što je on demantovao, a takođe izrazila je sumnju da ju je krišom snimao tokom seksualnih odnosa.

SAD ĆE ONA VIDETI KO JE LUKA! Šok! Bajo potvrdio da je sa sinom imao DOGOVOR u vezi Aneli: Raskid je bio u planu malo kasnije, ali...

Foto: Pink.rs

Naime, kako je ispričala, jedna žena iz njene podrške rekla je da je eksplicitni snimak svojim očima videla, što je Luka takođe demantovao, a sada je svoja saznanja podelio i bivši učesnik Marko Đedović.

Kako je objasnio u kratkoj izjavi za naš portal, i on ima saznanja o pomenutim snimcima.

Foto: Pink.rs/D. Tanasijević

-Što se snimka tiče, znam za jedan koji je nastao kada su bili pijani u Turskoj i da je Luka tokom seksa snimio glasovnu poruku i poslao u grupe u kojoj, dok imaju seks, je pita je l' bolje j*be on ili Janjuš, a ona mu odgovara:"Ti". To znam i da je to poslao u grupe sa fanovima. Užas

Aneli optužila Luku da ju je tukao, a sada se hitno oglasila njegova majka Biljana: Razvezala jezik o bivšoj snaji!

Autor: D. Tanasijević

