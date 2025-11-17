AKTUELNO

Domaći

PRAVILA JE BUDALU OD NJEGA! Bebičin drug Dado šokiran Teodorinom izdajom, dao prognoze za njihovo pomirenje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Maša Mihailović i Stefan Kandić Kendi uključili su druga Nenada Macanovića Bebice, Dada.

Dado je ovom prilikom prokomentarisao raskid Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić, pa se osvrnuo na njen odnos sa Filipom Đukićem.

- Ja sam očekivao da će opstati i ovde godine. Ništa nije ukazivalo na to niti sam slutio da će se nešto tako desiti. Vidim da je između Filipa i nje već gotovo. Ona je nasela na priču, a njega ona ne zanima, samo avantura. Mislim da se ona zaljubila u Filipa i da je sa Nenadom 99% to gotovo. Očigledno ju je prošao, a i Filip je na redu. Bili su tu neki pogledi i to sam sve pregledao, mislim da se zaljubila. Ne mogu mnogo ni nju da krivim, pošteno je to što je rekla. Nije trebalo da pristane, uzme prsten i da pravi budalu od njega. Nenad ima druge prioritete u odnosu na nju. On je izgrađen i može da se zeza, a ona juri neke druge stvari - rekao je Dado.

Foto: RED TV Printscreen

- Da li misliš da je Bebica spreman da oprosti sve ovo? - pitala je Maša.

- Moguće je da je spreman, ne mogu se ničemu čuditi više. Ja i ona smo imali jako dobar prijateljski odnos. Nije vredna toga da se pomiri sa njom zbog ovoga što mu je napravila nakon veridbe i reči da ga ne voli više. On nije odgledao sve snimke i laže sebe, neće sebi da kaže istinu jer mu je tako lakše. Bolje je da se pozdrave kulturno i normalno ako više ne mogu. Suludo je da na silu budu u vezi - rekao je.

Foto: RED TV Printscreen

- Da li kaže nešto njegova porodica? - pitala je Maša.

- Mnogo sam blizak sa celom njegovom porodicom. Oni ne žele da se mešaju u to. Mnogo im je neprijatna situacija da ga gledaju takvog - rekao je Dado.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

