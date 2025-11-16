AKTUELNO

Domaći

KAKAV BLAM! Breskvičin brat oštro DEMANTOVAO Slađu Poršelinu, pa ismejao njenu rođendansku proslavu: Bilo je 14 ljudi sa sve muzikom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram ||

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Maša Mihailović i Stefan Kandić Kendi uključili su Matiju Ignjatovića, Breskvičinog brata.

Matija je ovom prilikom otkrio da li je bio u ljubavnoj romansi sa Slađom Lazić Poršelinom i šta se zapravo desilo na njenom rođendanu.

- Ja sam bio pozvan na taj rođendan, ne znam zašto. Ja u životu sa njom nisam imao ništa. Mi smo se tad prvi put videli uživo. Ja prvi ne znam da ja pravim rođendan. Ona je sama napravila da je pozvana tu na rođendan. Ona je mene zapratila na Instagramu, a ja sam joj uzvratio onako. Kroz dopisivanje je došlo za rođendan i drug i ja smo otišli. Jedina stvar me nervirala je što je ona pričala da smo nešto imali. Možda joj je imponovalo što sam ja poželjan. Ja demantujem sve u vezi toga. Na rođendanu sam bio, a ništa više sa njom nisam imao. Bio je jedan i po sto, a od toga smo bili nas trojica. Ukupno nas je bilo 14 sa sve muzikom. Rođendan nikakav! Meni mora da bude ful neko veselje, muka mi je od svega - rekao je Matija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

