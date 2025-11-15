Ovo je trenutak u kom je Filip odlepio za Teodorom: Pogledajte šta se desilo na izboru za Miss i Mistera, Bebici su još tad trebalo neke stvari da BUDU JASNE! (VIDEO)

Ovo mnogi te noći nisu zapazili, evo o čemu je reč!

Goruća tema u "Eliti 9" poslednjih dana je odnos Filipa Đukića i Teodore Delić, otkako je ona priznala da ima simpatije prema njemu i stavila tačku na odnos sa verenikom Nenadom Macanovićem Bebicom.

NJih dvoje trenutno borave u sobi za izolaciju, gde su se bolje upoznali i razmenjivali nežnosti. Jedno od zanimljivijih priznanja koja su se dogodila tokom nedelje bilo je da jedno drugo gledaju još od izbora za Miss i Mistera koji je bio tokom prve nedelje najgledanijeg rijalitija u regionu.

Neki možda u tim momentima nisu ni primetili kako je Đukić odmerio Teodoru, dok je šetala u kupaćem kostimu, a kako su se stvari promenile još je zanimljivije vratiti se u taj period i pogledati kako je to izgledalo.

U nastavku ovog teksta možete pogledati video u kom se jasno vidi kako Filip gleda Teodoru i da je stvarno još od tog trenutka "pukao" za njom.

Video pogledajte klikom OVDE.

Autor: A. Nikolić