DETE TI HRANE FANOVI SA TIKTOKA! Asminova sestra žestoko odgovorila na prozivke Aneli Ahmić: Ćerku već tri godine ostavljaš bilo gde!

Aneli Ahmić otpočela je novi žestoki rat s bivšim partnerom Asminom Durdžićem, a njihov sukob kulminirao je tokom emisije "Pitanja novinara", kada je u sve uplela i njegovu rođenu sestru Minku Durdžić.

Naime, Asmin je zapretio Aneli da će joj oduzeti ćerkicu, te da će je čuvati njegova sestra Minka, na šta ju je Aneli nazvala kurvom i o njoj rekla sve najgore.

Tim povodom kontaktirali smo Minku.

- Moja deca su ipak sa mnom, a ona svoje tri godine ostavlja bilo gde. Takva persona uopšte nije vredna moje pažnje - rekla je ona kratko za Pink.rs i dodala:

- Kad te komentariše najgora od najgorih, čije dete hrane fanovi sa TikToka... Šta da kažeš na to - poručila je Asminova sestra za Pink.rs.

O raskidu veridbe Aneli i Luke Vujovića za naš portal progovorio je njegov otac Nikola Vujović Bajo, a njegov intervju pročitajte u nastavku:

Autor: D. Tanasijević