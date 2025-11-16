AKTUELNO

DETE TI HRANE FANOVI SA TIKTOKA! Asminova sestra žestoko odgovorila na prozivke Aneli Ahmić: Ćerku već tri godine ostavljaš bilo gde!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Aneli Ahmić otpočela je novi žestoki rat s bivšim partnerom Asminom Durdžićem, a njihov sukob kulminirao je tokom emisije "Pitanja novinara", kada je u sve uplela i njegovu rođenu sestru Minku Durdžić.

Naime, Asmin je zapretio Aneli da će joj oduzeti ćerkicu, te da će je čuvati njegova sestra Minka, na šta ju je Aneli nazvala kurvom i o njoj rekla sve najgore.

Tim povodom kontaktirali smo Minku.

Foto: RED TV Printscreen, Pink.rs/A.Anđić

- Moja deca su ipak sa mnom, a ona svoje tri godine ostavlja bilo gde. Takva persona uopšte nije vredna moje pažnje - rekla je ona kratko za Pink.rs i dodala:

- Kad te komentariše najgora od najgorih, čije dete hrane fanovi sa TikToka... Šta da kažeš na to - poručila je Asminova sestra za Pink.rs.

Autor: D. Tanasijević

