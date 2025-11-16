Videla sam neke situacije... Mini pala roletna, pa sa Terzom STAVILA TAČKU zbog Teodore Delić! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković.

- Meni je sve jasno kao dan, mogla bih da ih vređam i gazim, ali neću jer mi nisu interesantni. Oni su bili monstruozni prema meni, a njihove uvrede ne mogu da me dotaknu. Da li on lažno povraća ili plače bez suza to me ne zanima. Ona je ponižavala moju karijeru na estradi, a ja znam ko je ona. Jasno mi je što se ovo dešava, očekivano mi je. Mislim da će opet da budu zajedno jer su to psiho mozgovi. On je ubrzao veridbu, njoj je bilo neprijatno da kaže. Znam da Bebica nije ovakav jer poznajem ljude koji o njoj imaju lepo mišljenje, a o njoj niko nema. Ona se picnula, misli da je neka riba. Par momaka je reklo da je ona najbolje ovde, Filip je faca i treba biti aktuelan po svaku cenu. Meni je ovo Filipovo najbolje izdanje što se tiče učešća i ne bih ulazila u ovu trojku na njegovom mestu da se ne bih skrnavila. Mnogo ga volim, dugo se poznajemo i nikad se nije promenio prema meni. On je tipovan od ove godpođice, nema nikakve emocije - rekla je Zorica, pa poslala Teodoru.

- O Filipu sam 100 puta rekla i ne mogu više da pričam o njemu. kroz pojedine nominacije koje sam slušala ovde njihove nemoralne postupke pokušavaju da operu preko stvari koje nisu toliko strašne u odnosu na ono što su one radile. Mislim da je Teodorina jedina greška što Bebici nije rekla da više ne može. Bebica i Teodora su najviše krivi u ovom odnosu. Koliko sam slušala odnos nije bio bajan i sjajan, a priča se da je pukla neka ko zna kakva ljubav. Teodora se u ovom odnosu začaurila. Nenad se ne folira, ali očekujem da krene sa napadima kao što je radio prethodne sezone. Sad taktizira da bi ispao bolji nego što je bio. Ja mislim da će Teodore i Filip da uđu u vezi i da će ona da pokaže kakva jeste. Mislim da se Teodora ova dva meseca patila i žalila na odnos koji je imala u početku sa Bebicom. Mislim da je bolje po njih dvoje što se ovo zaustavilo. Što se tiče mog odnosa sa Teodorom postala mi je draga. Ja sam imala neke predrasude, ali ovde niko nikome ne može da morališe. Teodora i ja smo u super odnosu, ona mi je gotivna. Videla sam neke situacije koje se rade između Terze i Bebice. Ne dopada mi se što on pipka Teodoru jer se ja ovde ne pipkam ni sa kim. Danas smo se posvađali, izmaršikao me je i sad stavljam tačku na sve sa Terzom. Uvek ću na miran način da kažem šta mi smeta. Ja sam uzela u obzir ono što je Mića rekao i ne bi me čudilo da se desi nešto između njih dvoje. Ja ću Teodori samo da dam podršku u svemu ovome, a Filip mi neće zameriti, pa ću nju da ostavim - pričala je Mina.

- Ovo za Terzu mi je baš budalaština. Želim potpuno da se igradim od Terze na taj način jer ga nikad nisam gledala tako. Da ti imaš utisak da bismo Terza i ja ikad išta imali? Budi fer prema meni i nemoj njemu da teraš inat i da pričaš ovo - rekla je Teodora.

- Ako te je on bio poljubio, ja ne znam. Ti si sama rekla da ne znaš šta misliš, ni šta radiš - dodala je Mina.

- Sa Terzom nikad ne bih bila, mi jesmo igrali prisno, ali ga nikad nisam gledala na taj način, niti bih bila sa njim - nastavila je Teodora.

