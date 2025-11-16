ŠOK: Filip priznao da mu je Anita bila samo rezerva dok je Teodora bila zauzeta! (VIDEO)

Bez pardona!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Živić.

- Filipu sam sve rekla i ne osuđujem te jer si tu da probaš, a ona nasedaju. Na prošloj nominciji sam ti rekla kad je Teodora u pitanju da ti se dopala fizički, a da mislim kad dođe do upoznavanja da to neće biti to. Ja sam rekla tebi i drugoj osobi da imaš emociji prema drugoj osobi (Maji). Što se tiče Teodore pričala sam sa njom i ovo mi je očekivano. Ja sam joj zamerila i kad smo pričale što je ostajala u odnosu koji je i meni izgledao da to nije to. Ja mislim da ona nije glupa nego da se samo pravi luda. Mislim da je trenutno otvorena, da govori konkretno. Naišla je na nekog ko je otvoreno rekao da mu se dopada, pa se tu oslobodila da izađe iz odnosa. Ja sam čula kad je Nenad rekao da su mu isto deca i ona, a to meni nije tačno. Rekla sam mu da niko nije bogom dan, imala sam 10 puta goru situaciju, pa nisam umirala. Teodora i ja smo skroz okej, ona zna moje mišljenje za celu priču, a šta će da bude videćemo. U ovoj situaciji ću da ostavim Filipa - govorila je Vanja.

- Teodora, ti u ovoj situaciji nisi ispala korektna prema Bebici. Ne mislim da je trebalo da kažeš "ne", ali ne mogu da verujem da nisi znala da ćete da idete na Rajsko jer smo znali svi u kući. Ne mogu previše da te krivim jer si raskinula ovoj odnos, možda si trebala na drugačiji način. Očigledno je da te Bebica gušio i da nisi mogla da pokažeš sebe. Ti si sad veselija, družiš se i plešeš i zato ne mogu da ti zameram. Vidi se da si ovo ti koja jesi, a ne ona koja moraš da budeš. Poslaću Filipa - govorio je Nerio.

- Mislim da je veza Teodore i Bebice bila ozbiljna lakrdija i na sve što je Mića rekao dodao bih strašne uvrede koje je on imao za Teodorinu porodicu, a i ona mu je uzvraćala. Ne znam kako mogu da pogledaju svoje roditelje u oči. To ne može da bude zdrav odnos. Njena majka je stalno izjave davala i bila je srećna kad nije sa njim. Tokom cele sezone imaju neku treću osobu u vezi i ne bih to sebi nikad dozvolio. Ja Teodoru ne krivim nijednog trenutka jer se ovo dešavalo i sa Najom i Gačićem. Niko nije pričao šta je Bebica radio Teodori. Kao što kaže Filip da nije bio on možda bi bio neko drugi jer je ona nesrećna u ovom odnosu. Teodora mi je dosta puta rekla da je mlada, da želi da putuje i izlazi, a ne da bude u kući i čuva tuđu decu. Što se tiče Teodore i Filipa prvi sam saznao da se gledaju i to mi je Filip rekao nakon sedam dana. Ja sam prvi rekao šta se dešava, a svi su govorili da Terza laže. Ja sam iskreno rekao šta ona radi, a Bebica mi nije verovao, a došlo je do toga da je ona odlepila za Filipom. Zbog čega mi sad da osudimo momka koji je rekao da ne želi da se meša, a ako raskinu da će da popriča sa njom? Čovek je nije muvao dok su bili u vezi. Teodora je bila u vezi, meni govorila za Filipa i ljubomorisala. Maja treba da se skloni iz ovog odnosa i da bude treća jer sama sebe kanali i isapda ljubomorna na Teodoru - govorio je Terza.

- Filipe, što si dozivao Anitu ako ti se sviđala Teodora? - pitala je Ivana Šopić.

- Devojka je bila u vezi, da li sam trebao da čekam u ćošku da raskine? - odgovorio je Filip.

- Teodora i ja smo se jednom čuli posle sedmice. Munja nije imao odnose sa njom, to ništa nije istina i bilo je u svađi sa Bebicom samo da bi povredio Bebicu. Prošle sezone naše prisno igranje je bilo kad je bila velika svađa između Teodore i Bebice, a ja sam koristio priliku da ga ukanalim. Ništa između nas se nije desilo da je neko odlepio, nego je bila sprdnja. Nismo se mi ljubili i vaćarili, nego smo prisno igrali. Mina govori da sam ja nju pipkao, bitno je da sam ja ostavljen i slobodan. Ostavila me je na dan moje slave, koju se nisi udostojila ni da mi čestitaš. Što se tiče Filipa imamo vrhunski odnos i gradimo drugarstvo. On je meni mnogo drag. Ostavljam Teodoru, a šaljem Filipa - nastavio je Terza.

Autor: A. Nikolić