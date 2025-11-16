PUKAO MU FILM: Filip se nikad brutalnijim rečima obratio Bebici, Teodora se udružila sa njim i zgazila bivšeg verenika! (VIDEO)

Žestok obračun u programu uživo!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari večer biraju između Teodore Delić i Filipa Đukića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aleksandri Jakšić.

- Ja znam da je Teodora putovala i izlazila, imala je momke i uživala je, a nije kao što kažu da ona nije ništa prošla. Što se tiče njenog odnosa sa Bebicom mislim da joj je dao sigurnost i zaštitu u rijalitiju. Što se tiče ovoga što je uradila sa Filipom moram da joj zamerim jer nije bila iskrena, trebalo je pre veridbe sve otvoreno da kaže. Kad sam ušla rekla sam da Teodoru ne prepoznajem i da nije devojka koju sam znala. Ona je bila veselija, družila se i smejala se, totalno drugačiji tip nego kad je sa Bebicom. Meni Teodora nikako ne ide sa Bebicom, kao dva creva su koja se vuku. Mislim da će Teodora tek da pravi sr*nja ao ne bude sa Filipom. Fiću sam 100 puta već nominovala. On je dobar lik, zanimljiv i smešan. Sam je rekao da je došao da se zeza i da neće da ulazi u vezu, pa ne znam šta da ga napadamo? Ako njemu Bebica ne zamera i ne kaže ništa, ko sam ja? Nominujem Teodoru - rekla je ona.

- Punu podršku dajem Teodori jer sam ja jedna od njih koja je Bebicu upamtila po najgorem komentarisanju mene i te reči nikad nisam doživela da mi neko kaže. Ja osuđujem postupak, ali podržavam odnos. Ako budeš sa Filipom, a ako ne budi sama, samo nemoj njemu da se svađaš. Ti i ja imamo specifičan odnos, malo se vređamo, malo smo dobre. Ja sam gledala rijaliti dok nisam ušla vidim da ljudi imaju poštovanje prema njemu. Samo sam mu ime rekla, pa mislim da ću sledeći put kad se budem našla ovde reći opširnije. Šaljem Filipa - govorila je Sofija Janićevijević.

- Filip mi je kolega i znamo se već 10 godina. Ovo što radi u ovoj sezoni je u jednoj ruci za pohvalu, a opet i nije. Kad uporedimo njegovu vezu kad se zaljubio u "Zadruzi 3" on je bio oko nje sve vreme, a onda ju je poljubio i ušao u vezu. Ona je tad bila devojka od Stefana Karića, pa mu ništa nije smetalo. Vi se poljubite, ništa vam to neće smetati. Nekad se ljudi više poklope mirisima nego dodirima. Znam da si jako pošten momak. Bebica je malopre meni rekao da bi napolju pravio problem. Filip nije namerno hteo da te ponizi, sam sebe možeš ili tvoja devojka. Veridba je bila najveće poniženje i zašto je ona pristala na to. Dača ti je rekao da se njoj dopada on, a ti si hteo da je zadržiš za sebe. Filipe, nisi mali i znaš šta radiš, a znam da nikad nikog ne bi ponizio. Ova devojka mu se sigurno dopada i znam kakav si u vezama, a radi dalje šta misliš da treba. Teodoru sam upoznao malo bolje ovde, popričali smo. Mislim da si dobra za žurke, zezanje i provod, lepo izgledaš, a to što si rekla da bi se bolje promovisala kao komentator mislim da ne jer nemaš uverljivost kad pričaš. Uvek si govorila da je on taj koji je raskinuo, ti ne želiš da se vratiš i nećeš da se pomiriš sve i da te ovde gaze i da ne budeš sa Filipom, to je neko moje viđenje. Bebica ima pravo da se bori, u ljubavi je sve dozvljeno. Teodoru sam pitao juče zašto se nisu poljubili, a ona je rekla da to nije pitanje za nju nego za Filipa - gvoorio je Bora.

- Ja sam rekla da ne želim da se ljubim bez poente - rekla je Teodora.

- Ne mogu da pošaljem Filipa - rekao je Bora.

- Pošto čujem da Bebica tu indirektno preti da bi napolju bilo drugačije. Ja nemam nikakav problem da popričamo napolju, a ako si šmeker budi šmeker i reci to meni dikretno, a ne sa strane. Mi smo u rijalitiju. Ja da sam bio napolju rekao bih drugaru kako je dobra riba i otišao bih kući. Mene boli k*rac što sam u rijalitiju i ja sam isto rekao da je dobra riba. To što se nastavilo ja je nisam terao, a ona je priznala Dači - govorio je Filip.

- Naravno, isto kao što bi ti da ti se neko mešao u vezu - rekao je Bebica.

- Kako sam ti se ja mešao u vezu? - pitao je Đukić.

- Uživajte - rekao je Bebica.

- To što ti krivi druge, a ne sebe to je problem. Kad je Terza prvi rekao, ona da je prestala ja bih rekao da sam se istripovao. Dok vi niste raskinuli ja joj nisam prišao. Kako sam mogao da utičem da raskinete? Ja vam nisam prilazio dok ste bili zajedno, niti je muvao dok je bila sa tobom, niti čekao da odeš da k*njaš da bih joj ja prišao. Ako imaš nešto da kažeš reci mi u facu, a ne da pričaš Bori. Što se drugačije nije završilo sa drugima? - govorio je Filip.

- Ovde si pa ne znaš - rekao je Bebica.

- Svi mafijaju ovde, a napolju ništa - dodao je Filip.

- Ja moram da ponovim da Filip nije kriv. Fokus treba da ti bude na meni. Ja sve i da ne budem sa Filipom sa tobom ne želim da se mirim - rekla je Teodora.

- Ne krivim ga - dodao je Bebica.

- Kako ne kriviš kad kažeš da bi napolju bilo drugačije? Kako sam se ja njoj nabacivao? Pogledom? Ja da sam saznao da mi se devojka gleda oterao bih je u p*čku materinu - govorio je Filip.

- Je l' mi ne smemo ništa da radimo jer je on tu? Filip i ja smo 1000 puta rekli ovde da nam je neprijatno i da nećemo to da radimo pred njim. Neprijatno nam jeste, ja ne mogu da se ustručavam i da ne radim ništa jer je on prisutan. Treba da prođe mesec dana, a ja da se ustručavam? - govorila je Teodora.

- Ja ovde pričam da ne treba da ga sprdaju i da pričam njoj da mi je neprijatno - rekao je Filip.

- Teodora, da li ste vi u vezi? - pitala je Ivana.

- Ne - odgovorila je Teodora.

Autor: A. Nikolić