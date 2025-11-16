Ovo nikako niste smeli da propustite!

Učesnici Elite imali su priliku da ovonedeljnim potrčcima, Filipu Đukiću i Teodori Delić otkriju sve što misle o njima u emisiji ''Nominacije''. Na kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić, otkrila je ko je dobio najmanju podršku, publike, ali i koga su Odabrani izglasali kao nominovanog.

Nenad Macanović Bebica prvi je dobio reč kako bi nominvao između Teodore Delić i Filipa Đukića, a iako je u danima iza nas najavljivao njeno totalno uništenje, on je sada zaćutao.

- Neću ništa reći, to što mi je na srcu neću nikad reći. Malopre sam rekao Anđelu, ne mogu da verujem da stojim ovde. Jedino što ću reći je da u meni Teodora nema potrebe da vidi neprijatelja, mislim da niko od vas ne treba da je vređa jer vama ništa nije uradila. Ja je volim najviše na svetu i ostaviću nju - rekao je Bebica.

- Hoćeš da kažeš mišljenje o Filipu? - upitala je Ivana.

- Ne - rekao je Bebica.

- Znala sam da neće moći ništa da kaže tako da neprijatno bi mi bilo da ja bilo šta kažem - rekla je Teodora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković, koja je osula žestok rafal po liku i delu Teodore Delić.

- Moram da budem realna i objektivna, Bebica je nominovao prvi, ali ga razumem i vidim da je jako teško. Smatram da ljudi komentarišu jer su pristrasni. Što se Teodore tiče ništa loše mi nije uradila, ali ovaj postupak prema Bebici je dno dna. Bebica ovo nije zaslužio, ljudi nemaju empatiju. Ovo nije ljudski i ne vidim što bi se neko sladio kad je čoveku teško. Svi smo pre dve nedelje jeli, pili i veselili se na veridbi i to je delovalo idilično. Ne znam što je Teodora rekla da, ako je imala dopadanje prema Filipu? Ne vidim da je to neka ljubav prema Bebici, verujem da je imala emocije, ali tako se ne ponašaju ljudi koji poštuju, vole i koji su lojalni. Mnogo bi bila iskrenija da je rekla da ga ne voli više, da nema emocije. Ona je negirala poglede i dopadanje, a kad je došla izolacija i kad je videla da ima prođu kod Filipa je rekla šta misli, a to je pokazao i utorak. Ne mogu da smatram da je to postupak dobre osobe, a ko radi treba da kaže svom partneru jer je najgore živeti u laži. Ja sam rekla da ne znam što utorak devojke od mog druga Fiće imaju ostrašćenost prema meni, ja sam mu drugarica i nisam adresa koja je problem. Ja ne mogu da se stavljam u taj koš jer mi nikad ništa nismo imali - govorila je Maja.

Reč dobila Aneli Ahmić kako bi dala svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Što se Teodore tiče, mislim sve najgore o njoj. Mi smo se ovde družile dve godine i uvek sam bila na strani Bebcie i koliko god mi bili u konfliktu, teško mi je da ga gledam u ovakvom stanju. Znam kako se oseća kao povređen čovek, svi smo prošli kroz to. Samo bih volela da se izdigne, ali to je nemoguće i volela bih iskreno da se pomiri sa Teodorom jer znam da bi mu bilo lakše bar u ovoj prostoriji. Mislim da će ona napolju otići od njega i mislim da će mu napolju biti mnogo lakše da prebrodi sve. Što se tiče Teodore, smatram da su je mnogo pitanja pogodila jer znam kako ona funkcioniše i ona bi se sad pomirila s Bebicom, ali kroz određeni period će se pomiriti s njim. Ona je sad u strahu kako će je svi osuditi, a videla sam da je u izolaciji pričala sa Filipom da će je večeras nagaziti gledaoci. Želi sada da dokaže Filipu kako je ništa ne poljulja i vidim kako već sada spušta loptu sa Bebicom. Mislim da ovde nema ništa i da se nije probudilo nešto što se očekivalo. Teodora je zlonamerna, pakosna i tako dalje - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Filipa:

- Mislim da ništa neće biti od ovoga jer je jasno da Filip nije odlepio za njom. Prošli put sam ti rekla da smatram da si dobar dečko, tebe boli uvo za sve i sve ti je ravno do Amerike. Kada ti se Maja obrati, tu ti je osmeh na licu i ništa drugo ne pratiš. U početku su se Maja i Filip gledali kao prijatelji, ali to je preraslo u nešto više. Videli smo na klipu kako su flertovali, videla sam ispred Odabranih kako je on ljubio po vratu. Kada sam ti rekla da ti i Luka niste prijatelji, danas se ispostavilo da sam u pravu jer si bio sa Anitom u nekom odnosu iako tebe boli uvo za to. Smatram da niste prijatelji, a to što sam i ja imala prijateljicu dugo godina i jednostavno nam se putevi raziđu negde. Naravno da ostavljam Filipa - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović.

- Što se tiče Filipa ja njega jako gotivim, mislim da je jako dobar čovek i najbolji je dečko kog sam ovde srela. Krivo mi je jer ne pričamo jer sam pogrešila. Kolik je loše jer ne pričamo toliko je i dobro jer kad sa Teodorom ne bi uspelo ja bih nastavila sa njim. Gotivim ga i uvek može da računa na mene. Videćemo da li ćemo se pomiriti kao drugari. Ja sam pričala sa Teodorom i pitala sam je da li je od mene osetila ljubomoru i rekla mi je da ne. Ja njih podržavam kao par, treba joj momak kao Filip. Super su par, Filip će da odluči jer mislim da se on u svemu pita ovde. Ne osećam sad ništa, razišli smo se i neću da se mešam između njih. Teodora i ja smo bile super, družile smo se, menjale garderobu i uvek bile tu jedna za drugu. Kad sam ušla u devetku osetila sam da je drugačija prema meni, ne znam razlog. Ja sam mislila da je to zbog Anđela i jer su bolji sa njim, ali smo sad okej. Ja razumem i nju i Bebicu, bila sam i ja povređena. Ja sam njoj rekla kad sam ušla i kad je počela tema da ustane i kaže da joj se sviđa jer će je svi podržati ako nastavi dalje. Filip i Teodora mi idu po tetovažama, a Maja energetski. Ja više nemam nikakve veze sa Filipom. Ja smatram da Filip želi nešto sa Teodorom i da on nju poštuje. Filip pokazuje poštovanje prema Teodori i sa njom neće da ima odmah s*ksualne odnose, gleda je drugačije i želi da pokaže poštovanje. Ja mislim da i Teodori to imponuje. Želim im svu sreću i neću da se mešam. Moram da ostavim Filipa - govorila je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću, koji je istakao da je ponosan na svog prijatelja Nenada Macanovića Bebicu koji dostojanstveno prolazi kroz raskid sa Teodorom Delić.

- Šta da kažem za Filipa, svake nedelje je ovde. Neću da se ponavljam, iako se ovo desilo ja o Filipu imam jako lepo mišljenje. On je multitalentovan, šarmantan i harizmatičan, ozbiljan šmeker. On je bio direktan kad je ovo situacija u pitanju i ne krivim ga ništa. Meni čak ni Bebica nije rekao nešto za Filipa. Filip je bio direktan i povučen. Imam najbolje moguće mišljenje o njemu i tako će i biti. Što se tiče Teki smatram da si jako dobra drugarica, jako dobar prijatelj. Kad poštuješ prijatelje ti ceniš i poštuješ i imaš jako dobar osećaj da osetiš ko je dobar čovek. Ti nisi bila direktna i iskrena u odnosu sa Bebicom, a ne krivim te ni ovde jer svako ima pravo da ide svojim putem. Svako ima pravo i kad voli da mu se svidi neko drugi. Mislim da si odlučilka da ideš dalje, tebe vodi taj osećaj i treba da ideš. Krivim te jer je trebalo da pričaš sa Bebicom i da mu kažeš da ti se dopada neko. Osim lepih stvari mogu da kažem da grešiš kad se brecaš na njega i kad ga uvrediš jer moraš da budeš svesna da je uz tebe stajao dve godine. Šta god da se desi ti si ta koja je otišla i povredila njega, pa i da je imao loše stvari koje je radio i koje su ti smetale to ne treba da izustiš jer znaš koliko se borio za vas i za sebe. Bebica mora da bude ponosan na sebe jer su rekli da će da je uhodi, a on treba da bude ponosan jer trpi i ćuti. Znam da ceniš moje mišljenje, imaš pravo da ideš dalje, ali bih voleo da ti budem u glavi kad neko kaže da ti se on gadi da ne kažeš nijednu ružnu reč za njega. Ona ima 20 i nešto godina to je ništa, jako je mlada i možda nije znala kako da reaguje, ali to ne opravdava da u nedelju kaže "da", a u sredu da se dva meseca gledala sa drugim. Filip je osoba koju ću uglavnom ovde da sačuvam, ali Teodora je neko sa kim se družim dve godine i znam da mi Filip neće zameriti - govorio je Anđelo.

Jovana Tomić Matora osula je žestok rafal po Teodori Delić, te je iznela salvu uvreda na njen račun.

- Ova situacija se ponavlja zato što smatram da je Teodora trebala mnogo ranije Bebici nešto da kažeš. Možda je nekome izgledalo bezazleno ono sa Gačićem, jako je slično samo što ona tad nije presekla. Upravo razumem Bebicu zbog toga da onda očekuje i da mu se vrati, ali ne mislim da je ona toliko odlepila za Filipom koliko je želela da ode iz Bebice. Ukoliko je znala za veridbu, trebala je da mu kaže da to ne radi, ali ako nije znala onda bi retko ko odbio i rekao: ''NE''. Ako je Bebica nekoga komentarisao, onda je mene samo što ja nemam to u sebi da ga pljujem kad mu je najteže. Ko treba Bebicu da žali kada je sam rekao sinoć da nema granicu za poniženje kada je Teodora u pitanju. Očigledno je da ona ima neku korist od njega - rekla je Matora.

- Možda bih baš bila bolja - rekla je Teodora.

- Pa očigledno je on tebe sputavao u nečemu. Filipa neću da komentarišem samo mislim da je Teodora previše nadobudna i ona komentariše ljude da ponižava, zato nominujem Teodoru, a ostavljam Filipa - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću, koji je raspalio rafal po Teodori Delić.

- Teodora glupa, mutava plovka, bez harizme, spremna je sve da uradi zbog višeg cilja. Katastrofa je da je imala s*ks sa Bebicom, a da gleda dva meseca u Filipa. Nju Filip ne zanima, nego njegovo ime i prezime koje je zvučno. Ona je ovde flertovala tri godine, a ni sa kim nije prešla granicu nego sa njim jer je Filip Đukić. Pokazala je da nema ljudskosti jer je prihvatila veridbu, a onda rekla da je ne zanima. Ona ne ume da sastavi rečenicu, nema inteligenciju. Džaba se operisala, kad ne zna inteligenciju da proširi. Filip nju ne zanima, samo tera cirkus jer ona voli muškarce poput Ere Ojdanića. Ona ponižava Bebicu i govori da je debela svinja, a ona izgleda kao patka sa čelom do plafona i s*sama do poda. Juče je obukla brus kao da je krenula na plavi most. Bebica je pokušao njoj da napravi bajku od života, a ona se sad vadi da ju je uhodio. Žao mi je Bebice, ali smatram da će da se pomire ako ispuši kod Filipa. Ona mora da se šlepa i da bude prikolica jer nema inteligeniciju da sama bitiše. Ti si očekivala da te Bebica uhodi, a on se top drži i ne daje ti ono što si ti htela. Filipe, ja ne vidim strast između tebe i Teodore. Ti si se zaj*bao i pokušavaš da izvučeš svoje d*pe, čim si rekao da ćeš da se odvojiš od nje. Tebi Teodora ne paše, ti bi nju samo izj*bao i odj*bao. Ti si neiživljen i željan polnog organa. Sviđa ti se Maja, ali ona ne bi bila sa tobom jer si svaštoj*bem i sad tražiš utehu u drugima. Ja nominujem Teodoru mutavu plovku - govorio je Filip.

Milena Kačavenda je takođe osula rafal po Teodori Delić, te je rešila da joj saspe sve u lice.

- Ovaj postupak je van pameti i ona to zna. Po svemu sudeći dođosmo u situaciju da sam ja bila u pravu za argetu paštetu, a kraj osmice dođosmo na to da je Bebica bio vetar u leđa koji je njoj dao snagu da vodi radio i komentariše. Jasno je kao dan i evidentno da ti je honorar ove sezone veći, ti nikad ne bi bila sa Bebicom napolju. Tebe je za Bebicu uvek boleo k*rac. Da Filip nije bio direktan kako jeste, ti nikad ne bi ostavila devojku - rekla je Milena, pa se osvrnula na Filipa:

- Pokazao je da Teodoru ne gleda kao druge devojke i lepo se ponaša prema njoj. Što se tiče ovo situacije, to nije prevara nego izdaja. Šta god ko od nas pričao, on nas ne sluša. On je pokazao da nema emocionalnu inteligenciju razvijenu, a ja smatram da si ga ti izradila kao konja. Sumanuto je da kažeš da se on okupa i obuče, ali ne želim da preudiciram da li će nju Filip da šutne ili neće. Ne smatram da se Filip i Teodora ne poklapaju jer ti nisi ona Teodora u vezi s Bebicom - rekla je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Prodanović i Tanji Stijalji Boginji .

- Ja ne menjam svoje iskaze kad mi situacija ne ide po loju i kad dođe do ljuljanja mog ega. Sve najbolje o Filipu, ali mislim da je malo otišao u ekstrem sa tom dinamikom. Nas je sve više, pričamo da je dobro stilozovan i super za bleju, a on za svkau kaže da je fizički dobra. Meni je Teodora skroz kul, dobro smo komunicirale. Lično sam osetila od starta mrlju sujete i želju da me loše provači. Postupak je loš, ali niko nije stavio akcenat na nepoštovanje partnera sa Asminom. Meni je to u mojim očima izgledalo ružno, a Nenad je to gledao sa stolice. Meni nije shvatljivo kako je on preko toga mogao da pređe. Ne dopada mi se jer si nevaspitana. Više gneva si nanela sebi svojom odbranom kad se sve izdešavalo lošim argumentima i priglupim odgovorima. Bebicu si dodatno ponizila svojom hladnokrvnošću. Ostaviću Filipa - rekla je Vanja.

- Sve sam rekla za Filipa i ništa ne bih dodavala. Smatram da je žensko u pitanju i da ovo radi bila bi najveća k*rvatina, kao i da je neki drugi muškarac, ali se on postavio ovako od početka i iskren je. Što se tiče Teodore prva me je ponižavala, uvek me je vređala prekoputa stola i napadala kako gledam u njih, a ustvari je ona gledala njega dva meseca. Mislim da ona ne može da se dogovori sama sa sobom ko joj se sviđa. Ova veza ne može da uspe, možda mesec dana. Ja mislim da je ona glupa i da ne zna da sastavi rečenicu. Ona je mutava, ima muško ponašanje. Moje psovke je zamerala, a ona se ponaša gore od mene i ima uličarsko ponašanje. Nema energiju, mrtva je. Dozvolila je da vređaju Bebicu da je svinja, a sad daje sve od sebe da smrša i obilazi po 300 krugova. On bi p*pišao sebe kad bi se pomirio, svi ljudi se sprdaju sa njim, a ona je sama dozvolila to. Mislim da bi ona spavala sa njim i imala odnose nego drži distancu da je ljudi ne bi prozivali, a izj*bala bi se sa njim na keca. Bile su utorak devojke, a ona hoće da bude princeza. Šaljem nju, a ostavljam Filipa - govorila je Boginja.

Reč je dobio Ivan Marinković kako bi dao svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Ja bih rekao da je Teodora pokazala kako se ide sa groba na Boga, sa magarca na konja, sa svinje na srndaća. Teodora sada trpi ozbiljan torturu i ozbiljan napad, a svi su slavili kada je moja bivša žena mene prevarila. Govorili su ljudi da se Jelena oslobodila mene koji sam oštar na jeziku, a imamo i Bebicu koji je takav, a ponaša se ovakav. Bebica od prvog dana govori da je ne vređamo jer to nije zaslužila, ali svojim ponašanjem i glumljenjem žrtve daje ljudima u ruke oružje da je direktno komentarišu. Teodora trpi ozbiljan teret i shodno situaciji u kojoj si se našla, i treba da ga trpiš. Ja ne znam čoveka koji je tek tako došao i seo i razgovarao tek tako sa svojim suprugom i koji je rekao: ''Izvini, ja sam se zaljubila u drugog, idi kući, a ja ću platiti večeru'' - rekao je Ivan.

- Zašto je onda pristala na veridbu? - upitala je Ivana.

- Ona svojim ponašanjem iz dana u dan nama pokazuje sve, ali odgovorima se koči. Da je rekla: ''NE'' na veridbi, j*bali bi joj majku. Priznajem da sam pristrasan prema njoj, ali svaka čast Aneli koja je na početku nominovala jer je lepo rekla, ali kad se setim da je do pre pet dana ovaj Bebica urnisao Aneli i vređao je najstrašnije. Ne verujem u karmu, ali ni u sudbinu samo svojim postupcima određujemo svoj put. Teodora je mlada i treba da ide dalje, a da li će ovo da uspe to stvarno ne znam. Mislim da imaš neku bojazan od Maje jer je ona prevelik zalogaj - rekao je Ivan, pa se osvrnuo na Đukića:

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Za Filipa sam sve rekao, ali ću biti realan jer su ovde svi isti, a pogotovo žene. Ja razumem Filipa kao muškarac. Žene ne poštuju same sebe i svima im je on top jer se j*be sa svima. On je njima super i zato nikad neće naći momka i biti srećne. Filip ima minimalnu krivicu i niko ga nije terao da uđe u odnos od dve godine. Neko drugi da je na Filipovom mestu znaš kako bi ga k*rali. Ima žena koje sede pored muža i kažu da je Teodora k*rava, a kad ode muž na posao k*raju se sa strane. Filipu niko do sad nije nijednu reč rekao. Filip mi ne deluje direktno u ovom odnosu i kad se sve ovo desilo mi ne deluje da će sa njom biti u ozbiljnoj vezi. Za njega je devojka drugačijeg tipa, a on je u vezi samo iz zezanja. On zna da se zaljubi, ali ne mislim da je Teodora ta. On kad je u vezi u vezi je i veran je. Bebica i Teodora treba da se zahvale sami sebe jer se više neće miriti jer ako se vrate na staro nema smisla komentarisati ljubav u rijalitiju. Mislim da je Teodora bila sa njim iz koristi - govorio je Janjuš.

- Ja sam se malopre saosećao sa Bebicom kad je prvi nominovao jer sam gledao Bebicu i pomislio sam da su Miki i Kačavenda bili u tom trenutku isto bih reagovao jer sam isto ostavljen. Teodora ne može Bebicu da gleda očima, a čovek i dalje pokušava da joj dokaže da će ona da se zaj*be. Evo i da se desi, je l' ćete sutra biti sreća? Ako se vole neka budzu do kraja života zajedno, ali nigde veze. Sa Filipom sam jako dovar drug, smatram ga jako dobrim momkom, a njegove odnose neću da komentarišem. Teodora je jako dobra prema meni, nijedna uvreda i nikad mi ništa loše nije uradila. Filipa znam godinama, ostaviću njega - nastavio je Janjuš.

Reč je dobio Luka Vujović kako bi dao svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Mislim da se Teodora prilagodila Bebičinom životu, zato što on želi mirnu porodičnu idilu i ona je pristala na to jako mlada, zato je to neuspeh ove veze. Nije da ona njega poštovala, ali jeste ga poštovala obzirom da je jako mlada. Od dve godine oni su samo dva dana bili razdvojeni, a da je Bebica imao svoj vremenski period koji provodi s prijateljima mislim da bi joj onda veza uspela. Svi napadaju Teodoru kao: ''Je l' moguće da si to uradila?'', a bolje je da je i sad prekinula i sasekla nego da nastavlja dalje. Mislim da se Filipu svidela Teodora jer nije neko ko je vređao druge i mešala se u svađu, ali mi nije jasna Teodora koja nije upoznala Đukića kao čoveka već joj se svideo fizički izgled. Bebici se sada svi smeju, ali bolje da mu se smeju sad nego dok je uhodi i ostalo - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Đukića:

- Opšte je poznato da volim Filipa i da mi je drag, svašta smo radili kada smo bili mlađi. Filip je iskren i nije neko ko mulja i petlja, on se verovatno bori sam sa sobom da li da radi nešto ili ne jer smatram da ne želi da uđe s njom u vezu i raskine posle jedan dan. Aneli govori da ja nisam pravi prijatelj Đukiću zbog Anite, a ja sam danas prvi put progovorio s devojkom. Ostaviću Fiću - rekao je Luka.

Mina Vrbaški stavila je tačku na odnos sa Borislavom Terzićem Terzom zbog Teodore Delić.

- Meni je sve jasno kao dan, mogla bih da ih vređam i gazim, ali neću jer mi nisu interesantni. Oni su bili monstruozni prema meni, a njihove uvrede ne mogu da me dotaknu. Da li on lažno povraća ili plače bez suza to me ne zanima. Ona je ponižavala moju karijeru na estradi, a ja znam ko je ona. Jasno mi je što se ovo dešava, očekivano mi je. Mislim da će opet da budu zajedno jer su to psiho mozgovi. On je ubrzao veridbu, njoj je bilo neprijatno da kaže. Znam da Bebica nije ovakav jer poznajem ljude koji o njoj imaju lepo mišljenje, a o njoj niko nema. Ona se picnula, misli da je neka riba. Par momaka je reklo da je ona najbolje ovde, Filip je faca i treba biti aktuelan po svaku cenu. Meni je ovo Filipovo najbolje izdanje što se tiče učešća i ne bih ulazila u ovu trojku na njegovom mestu da se ne bih skrnavila. Mnogo ga volim, dugo se poznajemo i nikad se nije promenio prema meni. On je tipovan od ove godpođice, nema nikakve emocije - rekla je Zorica, pa poslala Teodoru.

- O Filipu sam 100 puta rekla i ne mogu više da pričam o njemu. kroz pojedine nominacije koje sam slušala ovde njihove nemoralne postupke pokušavaju da operu preko stvari koje nisu toliko strašne u odnosu na ono što su one radile. Mislim da je Teodorina jedina greška što Bebici nije rekla da više ne može. Bebica i Teodora su najviše krivi u ovom odnosu. Koliko sam slušala odnos nije bio bajan i sjajan, a priča se da je pukla neka ko zna kakva ljubav. Teodora se u ovom odnosu začaurila. Nenad se ne folira, ali očekujem da krene sa napadima kao što je radio prethodne sezone. Sad taktizira da bi ispao bolji nego što je bio. Ja mislim da će Teodore i Filip da uđu u vezi i da će ona da pokaže kakva jeste. Mislim da se Teodora ova dva meseca patila i žalila na odnos koji je imala u početku sa Bebicom. Mislim da je bolje po njih dvoje što se ovo zaustavilo. Što se tiče mog odnosa sa Teodorom postala mi je draga. Ja sam imala neke predrasude, ali ovde niko nikome ne može da morališe. Teodora i ja smo u super odnosu, ona mi je gotivna. Videla sam neke situacije koje se rade između Terze i Bebice. Ne dopada mi se što on pipka Teodoru jer se ja ovde ne pipkam ni sa kim. Danas smo se posvađali, izmaršikao me je i sad stavljam tačku na sve sa Terzom. Uvek ću na miran način da kažem šta mi smeta. Ja sam uzela u obzir ono što je Mića rekao i ne bi me čudilo da se desi nešto između njih dvoje. Ja ću Teodori samo da dam podršku u svemu ovome, a Filip mi neće zameriti, pa ću nju da ostavim - pričala je Mina.

Reč je dobio Lepi Mića kako bi dao svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić.

- Ovo nije za mene iznenađenje što je Teodora uradila, čak sam očekivao mnogo ranije da to uradi. Svako vredi jednom, a sr*nje i bruka ostaju doveka. Teodora već dve godine pravi priče, ali ovog puta se ne vraća. Ovo koliko on voli je realna stvar, ko god ti kaže da ti trebaš da se vratiš Teodora, taj je psihopata. Idi se leči i oporavi se, vrati se svojoj ženi i deci. Sve što se dešava, to je to. Teodoru boli k*rac u životu, ona je ušla u Elitu sa slikama sa Takijem i rekla da je to dobro za njenu kameru. Ona izgleda što želi, to i ostvari. Meni ništa nije uradila loše, ali njeni postupci su za svaku osobu. Jedino ova budala ovde je ovakve podržavao, i niko drugi. Mića će podržati Teodoru i Filipa, ali će s Filipom obaviti razgovor. Bebica govori da bi joj skinuo zvezde s neba, a ja bih joj j*bao mater na tim zvezdama - rekao je Mića, pa se osvrnuo na Filipa:

- U ozbiljnom svetu bi Filip do sada n*jebao debelo. Zamisli da ti dva meseca pričaš nekom da ti se sviđa, pa lete glave. Filip je jedan od retkih koji je tu za mene i on nema grešku prema meni, ali ja ću ga ostaviti naravno - rekao je Mića.

Tokom emisije ''Nominacije'', došlo je do rasprave između Filipa Đukića i Nenada Macanovića Bebice.

- Pošto čujem da Bebica tu indirektno preti da bi napolju bilo drugačije. Ja nemam nikakav problem da popričamo napolju, a ako si šmeker budi šmeker i reci to meni dikretno, a ne sa strane. Mi smo u rijalitiju. Ja da sam bio napolju rekao bih drugaru kako je dobra riba i otišao bih kući. Mene boli k*rac što sam u rijalitiju i ja sam isto rekao da je dobra riba. To što se nastavilo ja je nisam terao, a ona je priznala Dači - govorio je Filip.

- Naravno, isto kao što bi ti da ti se neko mešao u vezu - rekao je Bebica.

- Kako sam ti se ja mešao u vezu? - pitao je Đukić.

- Uživajte - rekao je Bebica.

- To što ti krivi druge, a ne sebe to je problem. Kad je Terza prvi rekao, ona da je prestala ja bih rekao da sam se istripovao. Dok vi niste raskinuli ja joj nisam prišao. Kako sam mogao da utičem da raskinete? Ja vam nisam prilazio dok ste bili zajedno, niti je muvao dok je bila sa tobom, niti čekao da odeš da k*njaš da bih joj ja prišao. Ako imaš nešto da kažeš reci mi u facu, a ne da pričaš Bori. Što se drugačije nije završilo sa drugima? - govorio je Filip.

Teodora Delić i Filip Đukić nakon "Nominacija" obratili su se takmičarima.

- Ja bih samo da izdvojim par slučajeva koji su mi zaparali uši. Nisam očekivala da će Milena da me pošalje, Vanja takođe. Maji nisam odgovorili, niti ću sa njom da se svađam. Mina me je iznenadila sa ovim za Terzu, to isto nisam očekivala. Ja kad sam pričala sa njom rekla je da tu ne vidi ništa. Od Nenada sam očekivala da neće ništa moći da kaže. Sve ostalo mi je očekivano - rekla je Teodora.

- Nikome ne tražim da mi ne zamera, to je do njih. To se dešavalo kroz sezone, a i dalje mi to nije jasno. Hvala, iskreno mi je muka od nominacija i od svega, pa bih malo da se odmorim - rekao je Filip.

- Razdvojićeš se od Teodore - dodala je Ivana Šopić.

- Pa to je samo jedan - poručio je Đukić.

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije saopštila je odluku Odabranih takmičara, ali i odluku publike o nominovanim takmičarima.

- Teodora ide u izolaciju, a Odabrani su izabrali Ivana Marinkovića - rekla je Ivana.

- Srećan sam što idem sa mojom drugaricom, daću joj par saveta i to je to - rekao je Ivan.

- Neka ustane Jompas, ali nek ti se pridruži i Sunčica, ali i Iva Stupar - rekla je Ivana.

- Očekivano - rekla je Iva Stupar.

- Najmanje glasova publike ove nedelje ima Jompas - saopštila je voditeljka.

Nenad Macanović Bebica krenuo je odmah da uhodi Teodoru Delić nakon što se završila emisija i tom prilikom dao joj je do znanja da će mu srce pući zbog nje i da će uvek moći da mu se vrati.

- Dečko, vidim sve što radiš i samo se ti opusti. Sa svim ljudima sa kojima si dobar sada, a nisi bio dok si bio sa mnom je sada tvoje foliranje - rekla je Teodora.

- S kim? - upitao je Bebica.

- To ću reći kada me pitaju voditelji - rekla je Teodora.

- Ako odeš, uvek možeš da se vratiš, a ti vidi da li ćeš da ideš - rekao je Bebica, a Teodora je ostala zatečena.

Teodora Delić ove nedelje nominovana je od strane svojih ukućana i tom prilikom odmah se uputila ka izolaciji kako bi skinula šminku i spremila se za spavanje, a na vratima izolacije naišla je na Filipa Đukića.

Naime, on je ćaskao sa ostalim takmičarima, a ona je po svemu sudeći rešila da prva povuče korak i zagrli Filipa Đukića. Da li je Teodora shvatila da su ukućani bili u pravu i da Đukić ne otkida toliko za njom, te je zbog toga i nije zagrlio prvi ili je u pitanju nešto drugo, ostaje da pratimo.

Autor: S.Z.