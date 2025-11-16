ZA MENE JE ŠEIK, A NE KLINAC BEZDINARKOVIĆ: Slađa Poršelina podmazala amortizere, ubacila u petu, pa ostavila Breskvicinog brata u PRAŠINI: MOLIO ME JE DA DOĐE NA ROĐENDAN, NI POKLON NIJE DONEO!

Brutalnija nego ikad!

Nakon spektakularnog rođendana Slađane Poreline Lazić, počela su šuškanja o njenom odnosu sa Matejom Ignjatovićem bratom pevačice Anđele Ignjatović Breskvice. Iako ništa od toga nije zvanično potvrđeno, glasine su se brzo raširile, posebno one koje su tvrdile da je navodno upravo Mateja odbio da sa Slađanom uđe u emotivni odnos. Slađana upravo tim povodom oglasila za portal Pink.rs kako bi razjasnila situaciju. Naglasila je da su nagađanja potpuno netačna, te da je ona ta, koja je odbila emotivnu vezu.

Poršelina je istakla da njen životni tempo on nije mogao da isprati, te i da joj se ne dopada njegovo stanje na bankovnom računu.

- Ovaj mali želi da bude poznat preko mene. On se naljutio na mene jer ne želim da budem sa njim. Ne želim da budem sa nekim ko nema ni auto, bezdinarević je. Nosi samo titulu brata naše poznate pevačice. Molio me je da dođe na moj rođendan, došao je sa drugom i nije mi čak ni poklon doneo. Zna se kako ja živim. Sa mnom ne može da bude klinac koji nema ništa. Ljubomoran je na mene i moj život. Trenutno sam u Dubaiu, uživam. Mateja, mali, dvojka si. Ako hoće rat, dobiće ga, ali onda ne treba da mi gleda storije koje kačim. Za mene je šeik, a ne klinac bezdinarković. Ne zanimam me njegova titula, čiji je on brat, mene zanima šta si ti. Zna se vrlo dobro ko može da bude dečko Slađe Poršeline, a to je moj dečko iz Švajcarske. Preko mene je i postao poznat, ne može da isprati moj bogati tempo muškarac koji nema stabilne finansije. Ko mene dira, u misko polje gazi. Nisam želela da komuniciram sa njim nakon mog rođendana, ali s obzirom na to da priča razne stvari, moram da ga demantujem. Neka onda on mene demantuje, ako se ne vidi da je on mene jurio. Ja nisam Ena, da me je*eš, mene je*u samo skupi frajeri. Klinje me ne zanimaju. Ako nemaš za Dubai, nemaš ni za mene - istakla je Slađa.

U prepiskama koje je Poršelina poslala redakciji portala Pink.rs, jasno se može videti da je on inicirao razgovor u nekoliko navrata, ali da je ona bila poprilično nezainteresovana. Šta je razlog njihovog hladnog rata, ostanaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.