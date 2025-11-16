AKTUELNO

Domaći

DOKAZI SU TU, NA SIGURNOM: Tamara Radoman obelodanila detalje incidenta Anite i Anđela o kojem svi pričaju, otkrila sve o trzavicama u njihovoj vezi: ISTINA JE...

Izvor: Pink.rs

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, razgovarao je sa Tamarom Radoman, bliskom prijateljicom Anite Stanojlović.

Na samom početku razgovora, ona je na samom početku razgovora osvrnula na prošlogodišnju raspravu Anđela Rankovića i Anite Stanojlović o kojoj se danima unazad priča u Beloj kući, te je ona otkrila o čemu je reč.

Tamara, često se spominješ u Beloj kući, priča se o tome da li si Anitin PR, ili ste drugarice, kakav je vaš odnos?

- Pre svega, Anita je moja najbolja drugarica, prijatelj sam joj, a i druga majka. Ja bih za nju, uvek bila tu kao prijatelj, ali smo se dogovorile da je zastupam javno i sa neke poslovne strane, jer sam već petnaest godina PR. E, sad, zovu me novinari ovih dana i traže mi neke dokaze za stvari za ono o čemu priča Anita, a ja kažem da sam ja živi dokaz, šetajući dokaz. Naravno, dokazi su tu negne, na sigurnom. Od izveštaja iz policije, preko raznik slika, raznih dnimaka, do razbijenog telefona.

Je l' zaista Anđelov i Anitin odnos bio toliko turbulentan? Da li je tačno ono što je govorio da je ona u šumi pokušala da usmrti sebe zbog njega, a s druge strane, da li su istinite tvrdnje da je on bio nasilan, upao u stan i lomio stvari bejzbol palicom?

- Istina je između. Na pregrub način je sve to ispričano. Na oboje sam veoma ljuta, jer nije trebalo da iznose prljav veš. Nismo čuli njihovu ispovest, već njegovu, jer je on taj koji je većinski o tome pričao. Ona je izbrala da ćuti većinski. Telefon koji je razbijen u paramparčad, tačno je, kao i detalji za lomljavu u stanu. Međutim, moram da demantujem da je to Anitin sin video, jer nije. Anđelo nikada nije bio nasilan prema Aniti. Da je lomio stan, lomio je. On je taj koji je bio poprililčno depresivan zbog nekih privatnih stvari, ne zbog Anite dok su bili zajedno. Porodica, poslovi, novac i prijatelji, bio je veoma razočaran.

